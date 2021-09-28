Son dakika haber... Çıldır Gölü'nde de sular çekildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Çıldır Gölü'nde de sular çekildi

Demirören Haber Ajansı / Dinçer Aktemur - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Çıldır Gölü'nde de sular çekildi

Son dakika haberleri... Kars sınırlarında yer alan Çıldır Gölü'nün suları, son haftalarda 10 metre kadar çekildi.

ARDAHAN (DHA) - ARDAHAN- Kars sınırlarında yer alan Çıldır Gölü'nün suları, son haftalarda 10 metre kadar çekildi. Göldeki çekilme yöre balıkçılarını da olumsuz etkiledi.

Ardahan kent merkezine 45 kilometre mesafedeki, kış aylarında yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü'nde, son haftalarda mevsimsel kuraklığın etkisiyle su seviyesi kıyıdan yaklaşık 10 metre çekildi. 124 kilometrekarelik alanıyla kış turizminde oldukça önemli yer tutan ve doğal güzellikleriyle misafirlerini ağırlayan gölde su seviyesinin azalması, balıkçıları da olumsuz etkiledi.

Van Gölü'nden sonra Doğu Anadolu'nun en büyük tatlı su gölü olan, 40'a yakın kuş türüne ev sahipliği yapan Çıldır Gölü'nde meşhur sarı sazan balığı avlayan Atanur Dursun, suların çekilmesi ve kirlilik dolayısıyla bu yıl avladıkları balık sayısında da azalma olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Çıldır Gölü hem milletimiz için hem ülkemiz için çok önemli bir göl. Burada turizm yapılıyor, bölgede yaşayanların geçim kapısı. 42 yıldır balıkçılıkla uğraşıyorum. Eskiden gölde daha iyi balık vardı. Göl daha temiz ve sular yüksekti, çok iyi balık avlıyorduk. Şimdi gölde kirlenme oldu ve su seviyesi düştü. Artık çok az balık avlayabiliyoruz. Bu durum bizi üzüyor."


Son dakika haber... Çıldır Gölü'nde de sular çekildi

Son dakika haber... Çıldır Gölü'nde de sular çekildi

Son dakika haber... Çıldır Gölü'nde de sular çekildi

Son dakika haber... Çıldır Gölü'nde de sular çekildi

Son dakika haber... Çıldır Gölü'nde de sular çekildi

Son dakika haber... Çıldır Gölü'nde de sular çekildi

Son dakika haber... Çıldır Gölü'nde de sular çekildi

Son dakika haber... Çıldır Gölü'nde de sular çekildi

Demirören Haber Ajansı / Dinçer Aktemur - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Devlet Bahçeli Abdullah Öcalan Mustafa Destici
Magazin Tarkan Müge Anlı Şafak Sezer Oğuzhan Koç
Spor Lionel Messi Bülent Uygun Sergen Yalçın Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ersin Tatar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haber... Çıldır Gölü'nde de sular çekildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 09:34:02. #1.11#