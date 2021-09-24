KARS'ta saman sıkıntısı çeken vatandaşlar, Çıldır Gölü kıyısındaki sazlık alanda biten 3 metrelik kamışları traktörle biçerek patozla samana çevirdi. Kuraklık sebebiyle tarlalardan istedikleri verimi alamadıklarını belirten besici Dural Taşdemir, "Kışın hayvanlara kamıştan ürettiğimiz samanları vereceğiz" dedi.

Son yılların en kurak yaz mevsimini yaşayan Kars'ta üreticiler, saman problemini, Çıldır Gölü kıyısındaki kamışları samana dönüştürmekle çözdü. Arpaçay ilçesi Taşbaşı köyünde yaşayanlar, kış aylarında hayvanlarının yem ihtiyacını gidermek için Çıldır Gölü kıyısındaki 3-4 metre boyundaki kamışları traktörlere bağladıkları biçerle kesti. Römorkla taşınan kamışlar patozda öğütülerek samana dönüştürülüp depolara konuldu.

"Çok eski yıllarda yapıldı mı bilmiyorum. Ben 32 yaşındayım, daha önce hiç böyle bir şey yapılmadı, zaten bu olduğumuz yerler tamamen suydu. İşte 2021 yazında, burada ciddi bir kuraklık oldu. Kuraklık sebebiyle sular çekildi ve traktörler batmadı. Kamış ama yüzde sekseni ot, yeşillik, yaprak. Yani çok kaliteli bir saman çıkıyor, hayvanlar çok iyi yiyor, götürdük denedik. Biraz zahmetli bir iş, bugün ekipmanları burada çalıştıramıyoruz biz. Biçsek 500 ton saman çıkar yani çok ciddi boyutta kamış var burada. Yaklaşık 200 dönümlük arazi burası, büyük bir alan da var. Zahmetli olduğu için, havalar soğuyana kadar ne kadar yapabilirsek, devam edeceğiz. Hem maddi olarak da bize faydası çok. Bu saman çok daha kaliteli. Kendi ihtiyacımızı buradan tamamlamış olduk devam da edeceğiz."