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Son dakika haber! Çıktığı çatıdan inemeyince yardımına itfaiye koştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber! Çıktığı çatıdan inemeyince yardımına itfaiye koştu

Son dakika haberi... Aydın'ın Efeler ilçesinde bir şahıs çıktığı çatıdan inemeyince yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir şahıs çıktığı çatıdan inemeyince yardımına itfaiye ekipleri yetişti. İtfaiye ekipleri yaşlı adamı otomatik merdiven ile çatıdan indirdi.

Olay Kemer Mahallesi 1736 sokaktaki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.A isimli vatandaş bahçesinin üzerinde yer alan tenteleri kontrol etmek üzere çatıya çıktı. Bir süre çatıda gezen O.A. aşağıya inmek istedi. Çıktığı yerden aşağıya inemeyen yaşlı adam itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yaşlı adamı çıktığı çatıdan otomatik merdiven yardımı ile indirdi. Çatıdan sağ salim inen yaşlı adam itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - AYDIN

Son dakika haber! Çıktığı çatıdan inemeyince yardımına itfaiye koştu

Son dakika haber! Çıktığı çatıdan inemeyince yardımına itfaiye koştu

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