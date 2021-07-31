Son dakika haber! Çıkardığı yangında söndürme çalışmalarını izlerken yakalandı
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Son dakika haber! Çıkardığı yangında söndürme çalışmalarını izlerken yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre - Çıkardığı yangında söndürme çalışmalarını izlerken yakalandı Malatya'da çevresinde yüzlerce ağacın bulunduğu metruk bir evi ateşe verdikten sonra yangın söndürme çalışmalarını izleyen şüpheli polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

- Çıkardığı yangında söndürme çalışmalarını izlerken yakalandı

MALATYA - Malatya'da çevresinde yüzlerce ağacın bulunduğu metruk bir evi ateşe verdikten sonra yangın söndürme çalışmalarını izleyen şüpheli polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Polis merkezine götürülen şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Çöşnük Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Buyruk Caddesi üzerinde çevresinde yüzlerce ağacın bulunduğu ve bir süre önce boşaltıldığı öğrenilen bir evde yangın çıktı.

Yangın kısa sürede çevredeki ağaçlara sıçrayarak büyürken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler yangını kontrol altına almaya çalıştı.

Çevredeki evlere sıçramadan yangın kontrol altına alınırken, onlarca ağaç yangında etkilendi. Yangınla ilgili çalışma başlatan ekipler görgü tanıkların ifadesi doğrultusunda bölgede çalışmalarını sürdürürken, yangını çıkardığı ileri sürülen M.S.'yi söndürme çalışmalarını izlerken yakalayarak gözaltına aldı.

Polis merkezine götürülen M.S.'nin çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son dakika haber! Çıkardığı yangında söndürme çalışmalarını izlerken yakalandı
Son dakika haber! Çıkardığı yangında söndürme çalışmalarını izlerken yakalandı
Son dakika haber! Çıkardığı yangında söndürme çalışmalarını izlerken yakalandı
Son dakika haber! Çıkardığı yangında söndürme çalışmalarını izlerken yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz

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