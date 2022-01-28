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Son dakika haber... Çıkan yangında 9 kişi dumandan etkilendi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber... Çıkan yangında 9 kişi dumandan etkilendi

Son dakika haberine göre Adıyaman'da, bir binanın giriş katında çıkan yangında yükselen dumandan 9 kişi zehirlendi.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, bir binanın giriş katında çıkan yangında yükselen dumandan 9 kişi zehirlendi.

Edinilen bilgilere göre, Kap Cami Mahallesinde bulunan iki katlı bir binanın giriş kısmında bulunan motosikletlerin ve odunların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangını fark eden bina sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince alevler söndürüldü. Yangından dolayı yükselen dumanlardan etkilenen 9 kişi ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan 9 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili inceleme sürüyor. - ADIYAMAN

Son dakika haber... Çıkan yangında 9 kişi dumandan etkilendi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Adıyaman, Yangın, Cami, 3. Sayfa, Haber

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