Son dakika haber! Çıkan yangın nikahı yarıda bıraktırdı
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Son dakika haber! Çıkan yangın nikahı yarıda bıraktırdı

Gelen son dakika haberine göre Bayrampaşa'de bulunan bir kültür merkezinin dış cephesinde çıkan yangın sebebiyle kültür merkezinde kıyılması için beklenilen nikah yarım kaldı.

Son dakika haber! Çıkan yangın nikahı yarıda bıraktırdı
13.06.2020 17:10 | Son Güncelleme: 13.06.2020 17:25

Bayrampaşa'de bulunan bir kültür merkezinin dış cephesinde çıkan yangın sebebiyle kültür merkezinde kıyılması için beklenilen nikah yarım kaldı.

Yangın, saat 15.30 sıralarında çıktı. Bayrampaşa'da bulunan kültür merkezinin dış cephesinden dumanlar yükselmeye başladığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, küçük çaplı yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangından dolayı kültür merkezinin içinde duman etkili oldu. Bunun üzerine saat 16.00 da başlayacak olan nikah yarıda kaldı. Davetliler ile gelin ve damat apar topar binadan çıkarıldı. Yangında binada ufak çaplı maddi hasar meydana geldi.

Yangın sırasında nikah salonunda olan vatandaşlardan Hamit Uzun, "Saat 16.00'da nikahımız vardı. Onun için toplandık. Salona alındık. Sonra tekrar yangın var diye salonu boşaltmamızı istediler. İtfaiye geldi; ama son durumu bilmiyoruz. Neticeyi bize bildirecekler. İçeride koku ve duman var" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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