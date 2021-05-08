Çıkan kavgada çocuğu ile ağabeyini tekme tokat dövdüler: O anlar kameraya böyle yansıdı
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Çıkan kavgada çocuğu ile ağabeyini tekme tokat dövdüler: O anlar kameraya böyle yansıdı

İhlas Haber Ajansı / ERDAL CAN İÇELLİ - Haberler | 3. Sayfa

Çıkan kavgada çocuğu ile ağabeyini tekme tokat dövdüler: O anlar kameraya böyle yansıdı Esenyurt'ta sokakta oyun oynayan çocukların kavgasına aileler de dahil oldu Bıçak çektiği iddia edilen çocuk ve ağabeyini yere yatırarak tekme tokat dövdüler Esenyurt'ta sokakta oyun oynayan iki...

Çıkan kavgada çocuğu ile ağabeyini tekme tokat dövdüler: O anlar kameraya böyle yansıdı

Esenyurt'ta sokakta oyun oynayan çocukların kavgasına aileler de dahil oldu

Bıçak çektiği iddia edilen çocuk ve ağabeyini yere yatırarak tekme tokat dövdüler

İSTANBUL - Esenyurt'ta sokakta oyun oynayan iki çocuğun kavgasına ailelerin dahil olmasıyla ortalık birbirine girdi. Bıçak çektiği iddia edilen çocuğa saldıran aile bireyleri, yanındaki ağabeyiyle birlikte çocuğu yere yatırıp tekme tokat dövdü. Olay bir vatandaşın cep telefonuna saniye saniye yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Bağlarçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta oynayan iki çocuk arasında tartışma başladı. Taraflardan biri diğer çocuğu dövmesi üzerine çocuğun ailesi sokağa indi. Karşısında aile büyüklerini gören çocuk, cebinde bulunan bıçağı çekti. Bıçak çekildiğini gören aile bireyleri deliye dönerek çocuğun üzerine yürüdü. Durumu gören ağabey ise kardeşini korumak için olay yerine geldi.

Yere yatırıp defalarca yumrukladılar

Çocuğun bıçak çekmesine sinirlenen aile, çocuk ve ağabeyini yumruk yağmuruna tuttu. Aldığı darbelere dayanamayan ağabey ve kardeşi yere yığıldı. Bunu fırsat bilen aile üyeleri tekmelemeye başladı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavga sona ererken, olay bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Çıkan kavgada çocuğu ile ağabeyini tekme tokat dövdüler: O anlar kameraya böyle yansıdı
Çıkan kavgada çocuğu ile ağabeyini tekme tokat dövdüler: O anlar kameraya böyle yansıdı
Çıkan kavgada çocuğu ile ağabeyini tekme tokat dövdüler: O anlar kameraya böyle yansıdı
Çıkan kavgada çocuğu ile ağabeyini tekme tokat dövdüler: O anlar kameraya böyle yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDAL CAN İÇELLİ

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