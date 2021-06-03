Son dakika haber... Çiğli'de şehit ve gazi ailelerine dayanışma birimi

Son dakika haberi... Çiğli Belediyesi tarafından, ilçe sınırları içerisinde ikamet eden şehit ve gazi ailelerine maddi ve manevi destek olmak amacıyla "Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Birimi" kuruldu.

Çiğli Belediyesi tarafından, ilçe sınırları içerisinde ikamet eden şehit ve gazi ailelerine maddi ve manevi destek olmak amacıyla "Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Birimi" kuruldu.

Çiğli Belediyesi, şehit ve gazi ailelerine yönelik örnek bir dayanışma uygulamasına imza attı. Başkan Utku Gümrükçü'nün öncülüğünde, 5393 sayılı Belediye Kanununun 13. maddesi kapsamında Belediye Meclisinde yapılan görüşmeler sonucunda, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı olarak Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Biriminin kurulmasına karar verildi.

Başkan Gümrükçü: "Şehit ve Gazi aileleri başımızın tacı"

Şehitlik ve gazilik mertebelerinin saygı duyulması gereken milli ve kültürel değerler olduğunu ifade eden Başkan Gümrükçü, "Ülkemiz için canını hiçe sayarak şehit ve gazi olmuş kahramanlarımızın aileleri hepimizin baş tacıdır. Çiğli Belediyesi olarak, ilçemizde ikamet eden şehit ve gazi ailelerimizle bağımızı ve iletişimimizi kuvvetlendirmek için Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Birimi'ni kurduk. Bundan sonraki süreçte maddi ve manevi her türlü ihtiyaçlarına çözüm üretmek için yanlarında olacağız. Bu vesileyle Kurtuluş Savaşı'mızdan bugüne tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, gazilerimize minnet duygularımı iletiyorum" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı