Son dakika haber: Çiğli Belediyesi Sosyal Tesisleri yeniden kapılarını açtı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber: Çiğli Belediyesi Sosyal Tesisleri yeniden kapılarını açtı

Son dakika haberlerine göre Korona virüsü salgını nedeniyle bir süredir kapalı olan Çiğli Belediyesi Sosyal Tesisleri, yeni normal düzen koşulları doğrultusunda vatandaşlara tekrar kapılarını açtı.

Son dakika haber: Çiğli Belediyesi Sosyal Tesisleri yeniden kapılarını açtı
25.06.2020 13:30 | Son Güncelleme: 25.06.2020 13:36

Korona virüsü salgını nedeniyle bir süredir kapalı olan Çiğli Belediyesi Sosyal Tesisleri, yeni normal düzen koşulları doğrultusunda vatandaşlara tekrar kapılarını açtı.

Bir süredir sosyal hayatı sekteye uğratan korona virüsü nedeniyle hizmet veremeyen Çiğli Belediyesi Sosyal Tesisleri, yeni normal düzene adapte olarak misafirlerini yeniden ağırlıyor. Bölgenin önemli eğlence ve dinlence merkezlerinden olan Akvaryum Kafe'de, vatandaşların sağlığını korumak amacıyla bir dizi tedbirler alındı. Bu doğrultuda, oturma düzeninin sosyal mesafe göz önünde bulundurularak tasarlanması, toplu kullanım alanlarının periyodik olarak dezenfekte edilmesi, QR kodlu menülerin hazırlanması, personelin maske ve eldiven kullanarak hizmet vermesi ve tesis girişlerinde ateş ölçülmesi gibi tedbirlerle vatandaşlara hijyenik bir ortam oluşturuldu. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Akvaryum Kafe'nin ardından diğer tesislerin de hizmete açılacağını söyledi.

Belediyeye ait sosyal tesisleri kademeli olarak hizmete açacaklarını ifade eden Başkan Utku Gümrükçü, "Covid-19 salgınıyla mücadele sürecinde uzun süredir kapalı olan sosyal tesislerimizi, gerekli tedbirleri alarak hizmete açmaya başladık. Çalışmalarımıza ilk olarak, Çiğlili hemşehrilerimizin ve komşu ilçelerden gelen misafirlerimizin aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirdiği Akvaryum Kafe ile başladık. Tesisimizi, sosyal mesafe kuralını göz önünde bulundurarak yeniden düzenledik. Tesis binaları, çocuk oyun alanları, otopark ve tuvaletler gibi toplu kullanım alanlarını düzenli olarak dezenfekte ettik ve etmeye devam edeceğiz. Tesis çalışanlarımızın günlük olarak, misafirlerimizin ise tesise girişte ateşini ölçüyoruz. Gelecek hafta Pelikan Kafemiz de hizmete girecek. Aldığımız tüm bu önlemler ile vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla gelip keyifli vakit geçireceği sağlıklı ve huzurlu bir ortam oluşturmaya özen gösteriyoruz" dedi.

QR kodlu menü dönemi

Salgın ile mücadelede el hijyeninin önemine de vurgu yapan Başkan Gümrükçü sözlerini şöyle sürdürdü:

"Salgının en çabuk yayılma yollarından birinin el teması olduğunu göz önünde bulundurarak tesislerimizde QR kodlu menü dönemini başlattık. Vatandaşlarımız, oluşturduğumuz QR kodunu cep telefonlarının kamerasından okutarak menüye ulaşabiliyor. Bu uygulama ile hem vatandaşlarımıza gönül rahatlığıyla menüyü inceleme fırsatı sunuyor hem de virüsün temas yoluyla yayılmasını engellemiş oluyoruz." - İZMİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı Haber
Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı
Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu Haber
Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu
Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu Haber
Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu
Arda Kural peçe takan kadınlar için 'Öcü' diyen Hülya Avşar'a tepki gösterdi Haber
Arda Kural peçe takan kadınlar için "Öcü" diyen Hülya Avşar'a tepki gösterdi
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi Haber
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
Salgının ciddiye alınmadığı Brezilya'dan ürküten görüntüler: Morglar doldu, cesetler çöp torbalarında Haber
Salgının ciddiye alınmadığı Brezilya'dan ürküten görüntüler: Morglar doldu, cesetler çöp torbalarında
Son dakika: Van'ın Özalp ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son dakika: Van'ın Özalp ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: PKK ile hiçbir ilişkimiz yok, olmaz da
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: PKK ile hiçbir ilişkimiz yok, olmaz da
Şahit olduğu yasak aşk, talihsiz kadının sonu oldu
Şahit olduğu yasak aşk, talihsiz kadının sonu oldu
Alişan ölümden döndükleri kazayı gözyaşlarıyla anlattı: Oğlumun hayatını belki de o kurtardı
Alişan ölümden döndükleri kazayı gözyaşlarıyla anlattı: Oğlumun hayatını belki de o kurtardı
İzmir genelinde maske takmak artık zorunlu
İzmir genelinde maske takmak artık zorunlu
Çocukluk hayalini gazoz firmasını alarak gerçekleştirdi
Çocukluk hayalini gazoz firmasını alarak gerçekleştirdi
Sezonu 15 liradan açan Nazende fasulyesi şimdi 3 liraya müşteri bulamıyor
Sezonu 15 liradan açan Nazende fasulyesi şimdi 3 liraya müşteri bulamıyor
Otobüs, bir saat geç kaldı diye camlarını tuz buz ettiler
Otobüs, bir saat geç kaldı diye camlarını tuz buz ettiler
Merkez Bankası piyasaya yaklaşık 9 milyar lira verdi
Merkez Bankası piyasaya yaklaşık 9 milyar lira verdi
Bankalardan sorunlu krediler için önemli hamle! Varlık yönetim şirketi kuruluyor
Bankalardan sorunlu krediler için önemli hamle! Varlık yönetim şirketi kuruluyor
Son dakika: Sağlık Bakanlığı, çalışma hayatı için koronavirüs tedbirlerini güncelledi: İş yerlerinde koronadan sorumlu personel olacak
Son dakika: Sağlık Bakanlığı, çalışma hayatı için koronavirüs tedbirlerini güncelledi: İş yerlerinde koronadan...
Dünya Sağlık Örgütü, birçok ülkede oksijen sıkıntısı yaşandığını açıkladı
Dünya Sağlık Örgütü, birçok ülkede oksijen sıkıntısı yaşandığını açıkladı
Sivaslı usta, artık üretimi yapılmayan Osmanlı kehribar tespihini 5 bin liraya satıyor
Sivaslı usta, artık üretimi yapılmayan Osmanlı kehribar tespihini 5 bin liraya satıyor
Efsane golcü Tanju Çolak'tan Fenerbahçe'ye sert eleştiri: Bir cacık olmaz
Efsane golcü Tanju Çolak'tan Fenerbahçe'ye sert eleştiri: Bir cacık olmaz
Ece Erken küslüğü unuttu! Aracıyla takla atan Alişan için geçmiş olsun mesajı paylaştı
Ece Erken küslüğü unuttu! Aracıyla takla atan Alişan için geçmiş olsun mesajı paylaştı
Barış, Survivor'dan elenen Evrim'e çok sert çıktı: Hakkımı helal etmiyorum
Barış, Survivor'dan elenen Evrim'e çok sert çıktı: Hakkımı helal etmiyorum
Oğulcan Çağlayan için devreye giren Emre Belözoğlu, beklemediği bir yanıt aldı: Galatasaray'la anlaştım ağabey
Oğulcan Çağlayan için devreye giren Emre Belözoğlu, beklemediği bir yanıt aldı: Galatasaray'la anlaştım ağabey
Mine Tugay, yıllar sonra saç rengini değiştirdi
Mine Tugay, yıllar sonra saç rengini değiştirdi
Son dakika: Hafik Belediye Başkanı, parti ilkelerine aykırı davrandığı gerekçesiyle MHP'nin listesinden düşürüldü
Son dakika: Hafik Belediye Başkanı, parti ilkelerine aykırı davrandığı gerekçesiyle MHP'nin listesinden...
Hadise, marka tutkusuyla yine gündem oldu! Avuç içi kadar çantaya 5 bin TL ödedi
Hadise, marka tutkusuyla yine gündem oldu! Avuç içi kadar çantaya 5 bin TL ödedi
Bolu'da koronavirüs vakaları 3 kat arttı
Bolu'da koronavirüs vakaları 3 kat arttı
Komandolar, bir kamyonet dolusu patlayıcı yüklü kamyonu durdurarak faciayı önledi
Komandolar, bir kamyonet dolusu patlayıcı yüklü kamyonu durdurarak faciayı önledi
Kendi tasarlayıp ürettiği bisikletlere talep yağıyor! Tek başına fabrika gibi çalışıyor
Kendi tasarlayıp ürettiği bisikletlere talep yağıyor! Tek başına fabrika gibi çalışıyor
Eşinin boşanma davası açtığını öğrenen kadın intihara kalkıştı
Eşinin boşanma davası açtığını öğrenen kadın intihara kalkıştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Meral Akşener Adnan Menderes Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Hülya Avşar Ebru Gündeş Şeyma Subaşı
Spor Serdar Aziz Yılmaz Vural Sergen Yalçın Ivan Obradovic Fernando Muslera
Daha Fazla Kadın İzmir Oyunlar İngiltere
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Çiğli Belediyesi Sosyal Tesisleri yeniden kapılarını açtı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.6.2020 13:58:01. #1.14#
title