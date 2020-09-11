Son dakika haber: Çiftlikteki arıların saldırısına rağmen itfaiye ekipleri yangını söndürdü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber: Çiftlikteki arıların saldırısına rağmen itfaiye ekipleri yangını söndürdü

Gelen son dakika haberlerine göre Çiftlikteki arıların saldırısına rağmen itfaiye ekipleri yangını söndürdüBursa'nın İnegöl ilçesindeki bir çiftlikte çıkan yangında dumandan etkilenen arılar, yangına müdahale eden itfaiye personeline zor anlar yaşattı.

11.09.2020 20:32 | Son Güncelleme: 11.09.2020 20:40

Çiftlikteki arıların saldırısına rağmen itfaiye ekipleri yangını söndürdü

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir çiftlikte çıkan yangında dumandan etkilenen arılar, yangına müdahale eden itfaiye personeline zor anlar yaşattı. Arıların sokmasıyla acılar içinde kalan ekipler, yangını söndürdü.

Yangın, saat 16.00 sıralarında İnegöl ilçesi, kırsal Şipali Mahallesi'nde büyükbaş hayvanların, tavukların ve arı kovanlarının bulunduğu bir çiftlikte çıktı. Çiftliğin bahçesindeki saman yığınında başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye sevk edildi.

HEM YANGINLA HEM DE ARILARLA MÜCADELE ETTİLER

Yangında dumandan etkilenen kovanlardaki arılar, yangına müdahale eden itfaiye personeline saldırdı. Ekipler, arıların sokmasına rağmen acılar içerisinde alevleri söndürmek için yoğun çaba sarf etti. Yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu yangın söndürüldü. Çiftlikteki büyükbaş hayvanlarla 10 bin tavuk da telef olmaktan kurtarıldı. Yangın sonucu bahçedeki traktör de yanarak zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haber: Çiftlikteki arıların saldırısına rağmen itfaiye ekipleri yangını söndürdü

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Angela Merkel Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Deniz Seki Barış Falay Okan Bayülgen Tuna Kiremitçi
Spor Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Nihat Özdemir Bülent Korkmaz Servet Yardımcı
Daha Fazla Eylül Fransa Antalya Hırsızlık
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Çiftlikteki arıların saldırısına rağmen itfaiye ekipleri yangını söndürdü - Bursa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.9.2020 20:40:43. #1.14#
title