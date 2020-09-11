Son dakika haber: Çiftlikteki arıların saldırısına rağmen itfaiye ekipleri yangını söndürdü Gelen son dakika haberlerine göre Çiftlikteki arıların saldırısına rağmen itfaiye ekipleri yangını söndürdüBursa'nın İnegöl ilçesindeki bir çiftlikte çıkan yangında dumandan etkilenen arılar, yangına müdahale eden itfaiye personeline zor anlar yaşattı.

Çiftlikteki arıların saldırısına rağmen itfaiye ekipleri yangını söndürdü

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir çiftlikte çıkan yangında dumandan etkilenen arılar, yangına müdahale eden itfaiye personeline zor anlar yaşattı. Arıların sokmasıyla acılar içinde kalan ekipler, yangını söndürdü.

Yangın, saat 16.00 sıralarında İnegöl ilçesi, kırsal Şipali Mahallesi'nde büyükbaş hayvanların, tavukların ve arı kovanlarının bulunduğu bir çiftlikte çıktı. Çiftliğin bahçesindeki saman yığınında başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye sevk edildi.

HEM YANGINLA HEM DE ARILARLA MÜCADELE ETTİLER

Yangında dumandan etkilenen kovanlardaki arılar, yangına müdahale eden itfaiye personeline saldırdı. Ekipler, arıların sokmasına rağmen acılar içerisinde alevleri söndürmek için yoğun çaba sarf etti. Yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu yangın söndürüldü. Çiftlikteki büyükbaş hayvanlarla 10 bin tavuk da telef olmaktan kurtarıldı. Yangın sonucu bahçedeki traktör de yanarak zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: DHA