Son dakika haber... Çiftçinin tarttırma bahanesiyle 2 buçuk ton biberini dolandıran şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber... Çiftçinin tarttırma bahanesiyle 2 buçuk ton biberini dolandıran şüpheli yakalandı

Son dakika habere göre DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde tarlasında biber toplayan çiftçiden 2 buçuk ton biberi alıp, tarttırma bahanesiyle parasını ödemeden kaçan H.H.B. (32), jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Son dakika haber... Çiftçinin tarttırma bahanesiyle 2 buçuk ton biberini dolandıran şüpheli yakalandı
02.09.2020 13:34 | Son Güncelleme: 02.09.2020 13:37

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde tarlasında biber toplayan çiftçiden 2 buçuk ton biberi alıp, tarttırma bahanesiyle parasını ödemeden kaçan H.H.B. (32), jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Zanlı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Acıpayam ilçesindeki tarlasında dün biber hasadı yapan çiftçi Mustafa Erten'in (40) yanına gelen şüpheli H.H.B., biberleri satın almak istediğini söyleyip, çuvallar içindeki 2 buçuk ton biberi kamyonetine yükledi. Şüpheli H.H.B., biberleri tarttırmak istediğini, geri geleceğini söyleyip, parasını vermeden kaçtı. Çiftçi Erten, şüpheli kişinin geri gelmemesi üzerine dolandırıldığını anlayıp, jandarmaya başvurdu. Olayla ilgili Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Acıpayam ilçe jandarma komutanlığı ekipleri inceleme başlattı. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, plakasını tespit ettikleri 2 buçuk ton biber dolu kamyoneti olaydan 4 saat sonra bulup, şüpheli H.H.B.'yi de gözaltına aldı. Biberler sahibine teslim edilirken, şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Hulusi Akar Faik Öztrak Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Wilma Elles Demet Akalın Yıldız Tilbe Mustafa Sandal
Spor Falcao Ali Koç Fatih Terim Şenol Güneş Eddie Newton
Daha Fazla Düğün Sabah Bursa Seyhan
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Çiftçinin tarttırma bahanesiyle 2 buçuk ton biberini dolandıran şüpheli yakalandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.9.2020 13:37:29. #1.14#
title