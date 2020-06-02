Son dakika haber: Cide'de maske takmayanlara 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanacak Son dakika güncel haberi: Kastamonu'nun Cide ilçesinde maske takmayanlara 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanacak.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde maske takmayanlara 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanacak.

Kaymakam Ali Açıkgöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cide Hıfzıssıhha Kurulu'nun ilçe genelinde vatandaşların maske takmasını zorunlu hale getirdiğini hatırlattı.

İl genelinde il dışından gelenlerin 14 günlük karantina uygulanmasının sona erdiğini belirten Açıkgöz, "Kastamonu Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği uygulama son buldu. Artık maske kullanımı ve sosyal mesafe zorunluluğu gibi tedbirler, çok daha sıkı şekilde uygulanacak. Herkesin daha dikkatli davranması gerekmekte. Alınan karara uygun davranmayanlara 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA