Son dakika haber | Çiçekçi kadının kızının, Oxford'da eğitim görmediği ortaya çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber | Çiçekçi kadının kızının, Oxford'da eğitim görmediği ortaya çıktı

08.03.2021 17:07 | Son Güncelleme: 08.03.2021 17:11
Son dakika haber | Çiçekçi kadının kızının, Oxford'da eğitim görmediği ortaya çıktı

Son dakika haberleri... HATAY'da 15 yıldır mezarlıkta çiçek satarak, evinin geçimini sağlayan 2 çocuk annesi Gülseren Bozkurt'un (57), Oxford Üniversitesi'nde okuduğunu sandığı kızı Merve Bozkurt'un (25), burada öğrenim görmediği ortaya çıktı.

HATAY'da 15 yıldır mezarlıkta çiçek satarak, evinin geçimini sağlayan 2 çocuk annesi Gülseren Bozkurt'un (57), Oxford Üniversitesi'nde okuduğunu sandığı kızı Merve Bozkurt'un (25), burada öğrenim görmediği ortaya çıktı. Annesinin para gönderdiği genç kızın ailesinden uzakta yaşadığı belirtildi.

Antakya ilçesinde bulunan Asri Mezarlığı'n en eski çiçekçilerinden olan Gülseren Bozkurt, yaz, kış, yağmur, çamur demeden mütevazı tezgahının başına geçerek mezarlık ziyaretine gelenlere çiçek satıyor. Çiçek satarak ev ekonomisine katkı sağlayan Bozkurt, oğlunu buradan kazandığı parayla okuttuğunu, kızının ise halen İngiltere'de bulunan Oxford Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 5 yıldır eğitim gördüğünü anlattı.

Oxford Üniversitesi 5'inci sınıfta eğitim gördüğünü söyleyen Merve Bozkurt (25) ise, "Annem zorluklarla mücadele ederek, bizi bu günlere kadar getirdi. Annem kendi emekleriyle çiçek ekiyor, topluyor ve gelip burada satıyor, bazen de çiçek toplamak için dağa gider. Ağabeyim de üniversite mezunu. Şu an astsubay, Hakkari'de görev yapıyor. Annem iki çocuğuna da fazla düşkündür, onun için her şey biziz, ailesine çok düşkündür. Beraber bizim için mücadele ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Anne ve kızının verdiği röportaj, sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Çok sayıda kullanıcı Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Gülseren Bozkurt'a destek mesajları attı. Ancak Merve Bozkurt'un Oxford Üniversitesi'nde eğitim görmediği ortaya çıktı. Annesinin yurt dışında eğitim gördüğünü sanıp para gönderdiği genç kızın, ailesinden uzakta bir yaşam sürdüğü ifade edildi.


Son dakika haber | Çiçekçi kadının kızının, Oxford'da eğitim görmediği ortaya çıktı
Son dakika haber | Çiçekçi kadının kızının, Oxford'da eğitim görmediği ortaya çıktı
Son dakika haber | Çiçekçi kadının kızının, Oxford'da eğitim görmediği ortaya çıktı
Son dakika haber | Çiçekçi kadının kızının, Oxford'da eğitim görmediği ortaya çıktı
Son dakika haber | Çiçekçi kadının kızının, Oxford'da eğitim görmediği ortaya çıktı
Son dakika haber | Çiçekçi kadının kızının, Oxford'da eğitim görmediği ortaya çıktı
Son dakika haber | Çiçekçi kadının kızının, Oxford'da eğitim görmediği ortaya çıktı
Son dakika haber | Çiçekçi kadının kızının, Oxford'da eğitim görmediği ortaya çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Muharrem İnce Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Cansu Dere Demet Özdemir Rasim Öztekin Müslüm Gürses
Spor Arda Turan Caner Erkin Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Çiçekçi kadının kızının, Oxford'da eğitim görmediği ortaya çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 17:11:29. #1.15#
title