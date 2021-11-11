Son dakika haber! CHP ÜMRANİYE GENÇLİK BAŞKANI'NIN YARGILANDIĞI CİNSEL SALDIRI DAVASINDA BERAAT KARARI

Anadolu 25. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık G.Ö.A. katılmadı. Duruşmada müşteki D.A. ve avukatı Orkun Can Kumkuoğlu yer aldı.

'SANIĞA SUÇ ATMALARI BEKLENEMEZ'

SOKAKTAKİ HİÇBİR KADIN GÜVENDE DEĞİL

Avukat Kumkuoğlu, aynı olayın hakimin ailesinin başına gelmesi durumunda böyle bir karar vermeyeceğini de öne sürdü.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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