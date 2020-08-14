Son dakika haber | CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya;"Değerli Dostlarım,Trabzon'da katıldığım programlar sonrasında...
Son dakika haberi... CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya;"Değerli Dostlarım,Trabzon'da katıldığım programlar sonrasında vücudumda biraz ateş ve ağrılar oluştu.
14.08.2020 09:39 | Son Güncelleme: 14.08.2020 10:09
CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya;"Değerli Dostlarım,Trabzon'da katıldığım programlar sonrasında vücudumda biraz ateş ve ağrılar oluştu.Korana'dan şüphelendik ve ailece test yaptırdık, benim testim pozitif çıktı. Çok şükür eşimin ve çocuklarımın negatif çıktı." - ANKARA
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Kaynak: İHA