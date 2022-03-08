Son dakika haber... CHP Muğla İl Delegesine "cinsel saldırı" suçundan hapis cezası - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... CHP Muğla İl Delegesine "cinsel saldırı" suçundan hapis cezası

AA - Osman Akça - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haber... CHP Muğla İl Delegesine

Son dakika gündem haberi: Muğla CHP İl Başkanlığında sekreter olarak çalışan A.E'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan partinin Muğla İl Delegesi M.A, 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Muğla CHP İl Başkanlığında sekreter olarak çalışan A.E'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan partinin Muğla İl Delegesi M.A, 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bir çocuk annesi A.E'ye, 30 Temmuz 2020'de görevi başında cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla M.A. hakkında açılan davanın Muğla 3. Asliye Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına müşteki A.E. ve tutuksuz yargılanan M.A. ile taraf avukatları katıldı.

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, "Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçunu işlediği anlaşılan sanığın sabit eylemine uyan 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Sanığa, sarkıntılık düzeyinde kalan "cinsel saldırı" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası veren mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı.

AA / Osman Akça - Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi, Saldırı, Muğla, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title