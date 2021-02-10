Son dakika haber! CHP Menemen İlçe Teşkilatının eski yöneticilerinden Taşkıntuna'nın cenazesi toprağa verildi
Son dakika haberlerine göre İzmir'de trafik kazasında hayatını kaybeden CHP Menemen İlçe Teşkilatının eski yöneticilerinden Hakan Taşkıntuna, son yolculuğuna uğurlandı.
İzmir'de trafik kazasında hayatını kaybeden CHP Menemen İlçe Teşkilatının eski yöneticilerinden Hakan Taşkıntuna, son yolculuğuna uğurlandı.
Taşkıntuna'nın cenazesi, ailesi tarafından Menemen Devlet Hastanesi morgundan alınıp Menemen Mezarlığına getirildi.
Taşkıntuna, burada kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Cenaze törenine Taşkıntuna'nın ailesi, Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, meclis üyeleri, esnaf ve yakınları katıldı.
Taşkıntuna'nın ailesi cenazede gözyaşı döktü.
Kaza
Hakan Taşkıntuna, dün otomobilinin Maltepe Villakent Kavşağı'nda dereye devrilmesi sonucu hayatını kaybetmişti.
Taşkıntuna, görevden uzaklaştırılan eski Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy döneminde belediye şirketlerinden META-SU'da müdür olarak görev yapmıştı. Serdar Aksoy'un partisinden istifasının ardından, Taşkıntuna da CHP'nin ilçe yönetim kurulu üyeliği görevini bıraktığını duyurmuştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör