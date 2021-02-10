Son dakika haber! CHP Menemen İlçe Teşkilatının eski yöneticilerinden Taşkıntuna'nın cenazesi toprağa verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber! CHP Menemen İlçe Teşkilatının eski yöneticilerinden Taşkıntuna'nın cenazesi toprağa verildi

10.02.2021 14:29 | Son Güncelleme: 10.02.2021 14:29
Son dakika haber! CHP Menemen İlçe Teşkilatının eski yöneticilerinden Taşkıntuna'nın cenazesi toprağa verildi

Son dakika haberlerine göre İzmir'de trafik kazasında hayatını kaybeden CHP Menemen İlçe Teşkilatının eski yöneticilerinden Hakan Taşkıntuna, son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir'de trafik kazasında hayatını kaybeden CHP Menemen İlçe Teşkilatının eski yöneticilerinden Hakan Taşkıntuna, son yolculuğuna uğurlandı.

Taşkıntuna'nın cenazesi, ailesi tarafından Menemen Devlet Hastanesi morgundan alınıp Menemen Mezarlığına getirildi.

Taşkıntuna, burada kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze törenine Taşkıntuna'nın ailesi, Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, meclis üyeleri, esnaf ve yakınları katıldı.

Taşkıntuna'nın ailesi cenazede gözyaşı döktü.

Kaza

Hakan Taşkıntuna, dün otomobilinin Maltepe Villakent Kavşağı'nda dereye devrilmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

Taşkıntuna, görevden uzaklaştırılan eski Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy döneminde belediye şirketlerinden META-SU'da müdür olarak görev yapmıştı. Serdar Aksoy'un partisinden istifasının ardından, Taşkıntuna da CHP'nin ilçe yönetim kurulu üyeliği görevini bıraktığını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Mahir Ünal Osman Kavala Meral Akşener Mehmet Ali Çelebi
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Acun Ilıcalı Hüner Coşkuner
Spor Ömer Ali Mesut Özil Ünal Karaman Sergen Yalçın Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kar Ölü Türk Uzay
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! CHP Menemen İlçe Teşkilatının eski yöneticilerinden Taşkıntuna'nın cenazesi toprağa verildi - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.2.2021 14:32:31. #1.15#
title