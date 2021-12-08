Son dakika haber | CHP lideri Kılıçdaroğlu iktisatçı Tuncer Bulutay'ın cenaze namazına katıldı

Kılıçdaroğlu'nun Meclis konuşması sırasında 10 defa "Aday mısın?" diye soran AK Partili vekil ortaya çıktı

İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olacağı iddialarıyla ilgili açıklama: Kazanmama ihtimali olan bir isme evet demeyeceğiz