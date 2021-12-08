Son dakika haber | CHP lideri Kılıçdaroğlu iktisatçı Tuncer Bulutay'ın cenaze namazına katıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | CHP lideri Kılıçdaroğlu iktisatçı Tuncer Bulutay'ın cenaze namazına katıldı

İhlas Haber Ajansı / Ömer Faruk Karataş - Haberler | Politika

Son dakika haberine göre CHP lideri Kılıçdaroğlu iktisatçı Tuncer Bulutay'ın cenaze namazına katıldı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Prof. Dr. Tuncer Bulutay'ın cenaze namazına katıldı.

ANKARA (İHA) - CHP lideri Kılıçdaroğlu iktisatçı Tuncer Bulutay'ın cenaze namazına katıldı

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Prof. Dr. Tuncer Bulutay'ın cenaze namazına katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün hayatını kaybeden Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde akademisyeni Prof. Dr. Tuncer Bulutay'ın cenaze törenine katıldı. Ankara Kocatepe Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Bulutay'ın cenazesi defnedilmek üzere İstanbul Feriköy Mezarlığına gönderildi.

Cenaze namazına katılan Kılıçdaroğlu'na Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Karayalçın ve CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi eşlik etti.

Son dakika haber | CHP lideri Kılıçdaroğlu iktisatçı Tuncer Bulutay'ın cenaze namazına katıldı

Son dakika haber | CHP lideri Kılıçdaroğlu iktisatçı Tuncer Bulutay'ın cenaze namazına katıldı

Son dakika haber | CHP lideri Kılıçdaroğlu iktisatçı Tuncer Bulutay'ın cenaze namazına katıldı

Kılıçdaroğlu'nun Meclis konuşması sırasında 10 defa 'Aday mısın?' diye soran AK Partili vekil ortaya çıktı

Kılıçdaroğlu'nun Meclis konuşması sırasında 10 defa "Aday mısın?" diye soran AK Partili vekil ortaya çıktı

 İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olacağı iddialarıyla ilgili açıklama: Kazanmama ihtimali olan bir isme evet demeyeceğiz

İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olacağı iddialarıyla ilgili açıklama: Kazanmama ihtimali olan bir isme evet demeyeceğiz

 Kılıçdaroğlu'nun Meclis'i karıştıran el hareketine hükümetten ilk tepki Bakan Varank'tan geldi

Kılıçdaroğlu'nun Meclis'i karıştıran el hareketine hükümetten ilk tepki Bakan Varank'tan geldi

İhlas Haber Ajansı / Ömer Faruk Karataş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
title