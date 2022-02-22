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Son dakika haber | CHP'li Nazlıaka, koronavirüse yakalandı

Demirören Haber Ajansı, Kaan Ulu - Güncel
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Son dakika haber | CHP'li Nazlıaka, koronavirüse yakalandı

Bir son dakika haberine göre CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, koronavirüse yakalandığını duyurdu.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, koronavirüse yakalandığını duyurdu.

CHP'li Nazlıaka, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüse yakalandığını belirterek, "Sonunda Covid-19 bana da uğradı. Tez zamanda onu göndereceğim. Bu süreçte saha çalışmalarına kısa bir ara vereceğim. Aşılarım tam olduğu için gayet hafif atlatacak gibiyim. Gelen aramalara yanıt veremezsem, şimdiden özür dilerim" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu - Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi, Aylin Nazlıaka, Koronavirüs, Twitter, Güncel, Haberler

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