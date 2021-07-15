Son dakika haber! CHP'li milletvekilleri TBMM Şehitler Anıtı'na karanfil bıraktı

Son dakika gelişmesine göre Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, "5 yıl önce Meclisin kapalı olduğu bir akşamda, birkaç saat içinde Meclise karşı, demokrasiye karşı darbe girişimi olduğunu anladığımız, milletimizin, ülkemizin, siyasi partilerin hep birlikte püskürttüğü bir darbe girişimiyle karşılaştık.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, "5 yıl önce Meclisin kapalı olduğu bir akşamda, birkaç saat içinde Meclise karşı, demokrasiye karşı darbe girişimi olduğunu anladığımız, milletimizin, ülkemizin, siyasi partilerin hep birlikte püskürttüğü bir darbe girişimiyle karşılaştık. Bu darbe girişiminden haberdar olduğumuz anda partimizin Ankara'da bulunan bütün milletvekilleri genel merkezde bir araya geldik. Cumhuriyeti kuran, Meclisi açan partinin her darbenin öncelikli hedefi olan Meclise sahip çıkmasının en doğru yaklaşım olacağını kararlaştırdık, Meclise geldik" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özel ve CHP milletvekilleri, 15 Temmuz darbe girişiminin 5. yıl dönümünde TBMM Şehitler Anıtı'na karanfil bıraktı. Özel burada yaptığı konuşmada, "Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak, grubumuz adına 9'umuz o gecede Mecliste de bulunan milletvekilleri ve grubumuzdaki milletvekillerimizle birlikte 251 şehidimizin hatıraları önünde saygıyla anıyoruz. 2 bin 196 gazimizi bir kez daha minnetle anıyoruz. 5 yıl önce Meclisin kapalı olduğu bir akşamda, birkaç saat içinde Meclise karşı, demokrasiye karşı darbe girişimi olduğunu anladığımız, milletimizin, ülkemizin, siyasi partilerin hep birlikte püskürttüğü bir darbe girişimiyle karşılaştık. Bu darbe girişiminden haberdar olduğumuz anda partimizin Ankara'da bulunan bütün milletvekilleri genel merkezde bir araya geldik. Cumhuriyeti kuran, Meclisi açan partinin her darbenin öncelikli hedefi olan Meclise sahip çıkmasının en doğru yaklaşım olacağını kararlaştırdık, Meclise geldik. Diğer siyasi partilerdeki mevkidaşlarımızla kurduğumuz irtibat, Mecliste olağanüstü bir oturum gerçekleştirme konusunda mutabakata dönüştü" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı