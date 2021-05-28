Son dakika haber | CHP'li Kaya, kadına yönelik şiddetle ilgili komisyonda, Bakan Soylu'ya soru sormalarının engellendiğini savundu
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Son dakika haber | CHP'li Kaya, kadına yönelik şiddetle ilgili komisyonda, Bakan Soylu'ya soru sormalarının engellendiğini savundu

Son dakika haber | CHP'li Kaya, kadına yönelik şiddetle ilgili komisyonda, Bakan Soylu'ya soru sormalarının engellendiğini savundu
Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman - Haberler | Politika

Son dakika haber... CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, "Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Tüm Yönleriyle Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Başkanı ve AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık'ın, komisyon üyesi milletvekillerinin...

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, "Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Tüm Yönleriyle Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Başkanı ve AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık'ın, komisyon üyesi milletvekillerinin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya soru sormasını engellediğini" ileri sürdü.

Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Karaman'da 45 öğrencinin cinsel istismara uğradığı olayda, sorumlulardan sadece birinin hüküm giydiğini savundu.

"Çocukların istismar edilmesine göz yuman kamu görevlilerinin Karaman'dan Ankara'ya tayin edilerek terfi ettirildiğini" iddia eden Kaya, "Sadece bir kişiye 500 yılın üzerinde hapis cezası vererek sorununun çözüldüğünü zannediyorsanız yanılıyorsunuz." sözlerini sarf etti.

CHP'li Kaya, Bakan Soylu'nun, bilgi vermek üzere dün Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Tüm Yönleriyle Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna geldiğini anımsattı. Kaya, "Komisyon Başkanı Sayın Çalık, milletvekillerinin İçişleri Bakanı Soylu'ya soru sormasını engelledi. Sayın Çalık, kendini havuz medyasının bir televizyonunda moderatör gibi düşünme. Sen bir milletvekilisin, milletvekillerinin soru sormasını engelleyemezsin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman

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