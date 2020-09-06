Son dakika haber! CHP'li Karaca Denizli'deki orman yangınında hasar gören bölgede inceleme yaptı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber! CHP'li Karaca Denizli'deki orman yangınında hasar gören bölgede inceleme yaptı

Son dakika gelişmesine göre CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Denizli'nin Çardak ilçesinde 3 Eylül'de çıkan orman yangınında hasar gören bölgede incelemelerde bulundu.

Son dakika haber! CHP'li Karaca Denizli'deki orman yangınında hasar gören bölgede inceleme yaptı
06.09.2020 15:13 | Son Güncelleme: 06.09.2020 15:16

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Denizli'nin Çardak ilçesinde 3 Eylül'de çıkan orman yangınında hasar gören bölgede incelemelerde bulundu.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Karaca'ya incelemelerinde CHP Çardak İlçe Başkanı Cemil Kara eşlik etti.

Karaca, geçici orman işçilerinin güvenceli ve uzun vadeli çalışma taleplerini dinledi.

Yangınların yalnızca yöre insanını değil, tüm ekosistemi etkilediğini belirten Karaca, yangına zamanında müdahalede bulunan ekiplere facianın boyutunun büyümesini engelledikleri için teşekkür etti.

Denizli'de tek yangın uçağı olmasını yeterli bulmadığını söyleyen Karaca, müdahalede can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu dile getirdi.

Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerinin, bölgedeki diğer yangınlarda da ekipman desteği verdiklerini belirttikleri kaydedildi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Faik Öztrak Mansur Yavaş Angela Merkel Süleyman Soylu
Magazin Emrah Tayanç Ayaydın Çağatay Ulusoy Nilperi Şahinkaya
Spor Metin Oktay Eddie Newton Burak Yılmaz Mauricio Lemos Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kız Kaza Kpss İngiltere
Şu an buradasınız: Son dakika haber! CHP'li Karaca Denizli'deki orman yangınında hasar gören bölgede inceleme yaptı - Denizli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.9.2020 15:30:10. #1.14#
title