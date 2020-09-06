Son dakika haber! CHP'li Karaca Denizli'deki orman yangınında hasar gören bölgede inceleme yaptı Son dakika gelişmesine göre CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Denizli'nin Çardak ilçesinde 3 Eylül'de çıkan orman yangınında hasar gören bölgede incelemelerde bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Denizli'nin Çardak ilçesinde 3 Eylül'de çıkan orman yangınında hasar gören bölgede incelemelerde bulundu.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Karaca'ya incelemelerinde CHP Çardak İlçe Başkanı Cemil Kara eşlik etti.

Karaca, geçici orman işçilerinin güvenceli ve uzun vadeli çalışma taleplerini dinledi.

Yangınların yalnızca yöre insanını değil, tüm ekosistemi etkilediğini belirten Karaca, yangına zamanında müdahalede bulunan ekiplere facianın boyutunun büyümesini engelledikleri için teşekkür etti.

Denizli'de tek yangın uçağı olmasını yeterli bulmadığını söyleyen Karaca, müdahalede can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu dile getirdi.

Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerinin, bölgedeki diğer yangınlarda da ekipman desteği verdiklerini belirttikleri kaydedildi.

Kaynak: AA