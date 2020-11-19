Son dakika haberleri! CHP'li belediyenin sahra hastanesinde güzellik fuarı açıldı
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Son dakika haberleri! CHP'li belediyenin sahra hastanesinde güzellik fuarı açıldı

19.11.2020 16:32 | Son Güncelleme: 19.11.2020 16:40

Son dakika haberi... CHP'li belediyenin sahra hastanesinde güzellik fuarı açıldı Adana'da 2. Estetik-Kozmetik-Güzellik Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı 4 gün sürecek fuarda 100'e yakın firma yeni geliştirdikleri ürün ve koleksiyonları sergileyecek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Adana Büyükşehir...

CHP'li belediyenin sahra hastanesinde güzellik fuarı açıldı

Adana'da 2. Estetik-Kozmetik-Güzellik Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı

4 gün sürecek fuarda 100'e yakın firma yeni geliştirdikleri ürün ve koleksiyonları sergileyecek

ADANA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız bin yataklı sahra hastanesi kurdu" dediği TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde bu yıl ikincisi düzenlenen Estetik-Kozmetik-Güzellik Fuarı açıldı.

Uzmanlar, yerli ve yabancı doktorlar, kozmetik ve renkli makyaj uzmanları, güzellik ve bakım profesyonellerinin katılımıyla yeni ürün, yöntem ve ekipmanların tanıtılacağı fuarda estetik, kişisel bakım ve sportif uygulamalar yer alacak.

Fuarın açılışında konuşan Adana Valisi Süleyman Elban, gelişen ve değişen dünyada güzellik, kişisel bakım ve sağlıklı yaşamın daha fazla önem kazandığını, insanların bu alanlara daha fazla vakit ile imkan ayırdığını belirterek, "Tüm dünyayı saran pandemi sürecinde böyle bir fuarı yapmayı düşünmek, böyle bir fuarı yapabilmek büyük bir cesaret ve başarı örneği. Hem bu sektörde çalışan binlerce insana hem de diğer sektörde çalışan birçok insan için moral ve güç kaynağıdır. Bu fuara o yüzden herhangi bir fuar gözüyle bakmayınız. Türkiye'nin en güzel insanlarının yaşadığı şehirde ismiyle de bir güzellik fuarı yapıyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesi kesildi ve Vali Elban ile birlikteki açılışa katılanlar stantları ziyaret etti.

Fuarda cilt gerdirme işlemi yaptıran Ümran Dayal, "En yeni teknolojilerle çalışıyoruz ve güzel sonuçlar alacağımıza inanıyorum" dedi.

Cilt germe işlemi yapan Şenel Pektaş ise yoğunluğun ilk güne rağmen güzel olduğunu söyledi.

4 gün sürecek fuarda 100'e yakın firma yeni geliştirdikleri ürün ve koleksiyonları sergileyecek.

Son dakika haberleri! CHP'li belediyenin sahra hastanesinde güzellik fuarı açıldı
Son dakika haberleri! CHP'li belediyenin sahra hastanesinde güzellik fuarı açıldı
Son dakika haberleri! CHP'li belediyenin sahra hastanesinde güzellik fuarı açıldı
Son dakika haberleri! CHP'li belediyenin sahra hastanesinde güzellik fuarı açıldı
Son dakika haberleri! CHP'li belediyenin sahra hastanesinde güzellik fuarı açıldı
Son dakika haberleri! CHP'li belediyenin sahra hastanesinde güzellik fuarı açıldı
Son dakika haberleri! CHP'li belediyenin sahra hastanesinde güzellik fuarı açıldı
Son dakika haberleri! CHP'li belediyenin sahra hastanesinde güzellik fuarı açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UMUTCAN İŞLEDİCİ

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