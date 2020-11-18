Son dakika haber | CHP'li Antmen: "Önlem alınmazsa sağlık sistemi çökecek"
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Son dakika haber | CHP'li Antmen: "Önlem alınmazsa sağlık sistemi çökecek"

18.11.2020 15:51 | Son Güncelleme: 18.11.2020 15:54
Son dakika haber | CHP'li Antmen:

Gelen son dakika haberlerine göre CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Türkiye'de günlük koronavirüs vaka sayısının 50 bine dayandığını, önlem alınmazsa sağlık sisteminin tamamen çökeceğini iddia etti.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Türkiye'de günlük koronavirüs vaka sayısının 50 bine dayandığını, önlem alınmazsa sağlık sisteminin tamamen çökeceğini iddia etti.

Antmen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Sağlık Bakanlığının açıkladığı Kovid-19 verilerinin "yalan" ve "aldatmaca" olduğunu savundu.

Türkiye'de günlük vaka sayısının 50 bine dayandığını öne süren Antmen, "İktidar, salgını önleme konusunu eline yüzüne bulaştırdı. Şimdi de telaşla rakamları saklayarak bunu örtme çabasına girdi." dedi.

Antmen, Kovid-19 sayılarının doğru verilmemesi nedeniyle bir rehavet ortamı yaratıldığını, bunun da vaka ve ölüm sayılarının artmasına yol açtığını, önlem alınmaması halinde yaklaşan kış ve grip salgınıyla sağlık sisteminin tamamen çökeceğini ileri sürdü.

İstanbul'da ölüm sayılarının bir günde neredeyse iki katına çıktığını, bunun nedeninin Kovid-19 kaynaklı ölümler olduğunu savunan Antmen, Türkiye'nin mecburi kitlesel bağışıklığa geçtiğini iddia etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

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