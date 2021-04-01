Son dakika haber... CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş'ı ziyaret etti Açıklaması
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Son dakika haber... CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş'ı ziyaret etti Açıklaması

Anadolu Ajansı / Salim Taş - Haberler | Politika
Son dakika haber... CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş'ı ziyaret etti Açıklaması

Son dakika haberleri: CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, partilerinin "adalet yürüyüşü" ile başlayan, sonrasında İYİ Parti'ye 15 milletvekili vererek Millet İttifakı'nı kuran sürecin, son yerel seçimde büyük başarıyla sonuçlandığını söyledi.

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CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, partilerinin "adalet yürüyüşü" ile başlayan, sonrasında İYİ Parti'ye 15 milletvekili vererek Millet İttifakı'nı kuran sürecin, son yerel seçimde büyük başarıyla sonuçlandığını söyledi.???????

Nazlıaka, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı ziyaretinde, kentin özel bir şehir olduğunu ifade etti.

Doğasıyla tarihiyle kimliğiyle mutfağıyla insanıyla Hatay'ın öne çıktığını vurgulayan Nazlıaka, "Hatay, medeniyetlerin beşiği, farklılıklardan fark yaratabilen, her kesimi kucaklayabilen herkesin özgürce yaşayabildiği bir şehir. Bizler de diliyoruz ki Hatay'daki yaşam biçimi tüm Türkiye'ye yayılsın, buradaki ışık tüm Türkiye'yi aydınlatsın." dedi.

Türkiye'nin her yerini gezerek vatandaşların dertlerini dilediklerini belirten Nazlıaka, şöyle devam etti:

"Partimizin adalet yürüyüşü ile başlayan, sonrasında İYİ Parti'ye 15 milletvekili vererek Millet İttifakı'nı kuran süreç, son olarak yerel seçimlerde büyük bir başarıyla sonuçlandı. Şu anda Türkiye'nin gayrisafi milli hasılasının yarıdan fazlası CHP'li belediyeler tarafından yönetiliyor. Genel nüfusun yarıdan fazlası CHP'li belediyeler tarafından yönetiliyor. İşte bu 31 Mart'taki ışık, daha sonra 23 Haziran'da İstanbul'da ayrıca değer bulan seçim sonuçları bize artık Türkiye'de bir değişimin kaçınılmaz olduğunu gösterdi. Genel Başkanımız, milletvekillerimiz ve kadın kolları olarak il il, ilçe ilçe, köy köy, mahalle mahalle geziyoruz. Her yerde halkımıza gerçekleri anlatıyoruz. Onların dertlerini dinliyoruz."

Diğer ziyaretler

Nazlıaka, beraberindeki heyetle daha sonra partisinin il başkanlığında kadın kolları üyeleriyle bir araya geldi.

Buradaki konuşmasında İstanbul Sözleşmesi'nin bazı kesimler tarafından halen tam olarak bilinmediğini savunan Nazlıaka, "Bizler 1 Temmuz'a kadar yürüyecek olan bu fesih sürecinin tamamlanma aşamasına kadar her türlü çalışmayı yürüteceğiz." dedi.

Nazlıaka daha sonra partisinin Defne ve Samandağ ilçe teşkilatlarının yanı sıra Defne Belediyesi Kadın Dayanışma Evi, Samandağ Belediyesi İpek Evi, Kadın Girişimi ve Üretim Kooperatifi ile Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz'ı da ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

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