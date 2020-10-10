Son dakika haber | CHP heyeti Hatay'daki yangın bölgesinde incelemede bulunacak
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Son dakika haber | CHP heyeti Hatay'daki yangın bölgesinde incelemede bulunacak

10.10.2020 15:25 | Son Güncelleme: 10.10.2020 15:29
Son dakika haber | CHP heyeti Hatay'daki yangın bölgesinde incelemede bulunacak

Son dakika haberi... CHP Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç başkanlığındaki parti heyetinin, Hatay'daki yangın bölgesinde incelemede bulunacağı bildirildi.

CHP Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç başkanlığındaki parti heyetinin, Hatay'daki yangın bölgesinde incelemede bulunacağı bildirildi.

Partiden yapılan açıklamada, Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç'un, yangın felaketinin sürdüğü Hatay'a hareket ettiği belirtildi.

Açıklamada, Böke ve Öztunç'un bölgede bulunan Hatay milletvekilleri Suzan Şahin, İsmet Tokdemir, Mehmet Güzelmansur ve Serkan Topal'la buluşarak yangının etkili olduğu Belen, İskenderun ve Arsuz'da incelemelerde bulunacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.10.2020 15:29:39. #1.14#
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