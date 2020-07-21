Son dakika haber: CHP Grup toplantısı
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Son dakika haber: CHP Grup toplantısı

Son dakika haberi... Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bizim milliyetçiliğimizde hiç kimsenin kimliğinden, inancından veya yaşam tarzından sorgulanmaması vardır.

Son dakika haber: CHP Grup toplantısı
21.07.2020 22:40 | Son Güncelleme: 21.07.2020 23:43

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bizim milliyetçiliğimizde hiç kimsenin kimliğinden, inancından veya yaşam tarzından sorgulanmaması vardır. Bizim milliyetçiliğimizde bayrağa saygı, vatanın bütünlüğüne saygı vardır" dedi.

Kılıçdaroğlu, CHP Grup Toplantısı'nda konuştu. Kılıçdaroğlu, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yıl dönümüne ilişkin olarak kimsenin burnunun kanamadığını belirterek, harekat kararı alan Bülent Ecevit, Necmettin Erbakan, Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş'ın kendi ülkelerine değil, dünyaya hizmet götürdüklerinin altını çizdi. Kılıçdaroğlu, kendi milliyetçiliklerinde 83 milyonun kucaklaşması olduğunun altını çizerek, "Bizim milliyetçiliğimizde hiç kimsenin kimliğinden inancından veya yaşam tarzından sorgulanmaması vardır. Bizim milliyetçiliğimizde bayrağa saygı, vatanın bütünlüğüne saygı vardır. Bizim milliyetçiliğimiz mevsimsel, adamına göre değil; kalıcı, tutarlı, ülkenin çıkarları üzerine inşa edilmiş bir milliyetçiliktir. Dolayısıyla onlar bizi anlayamazlar" dedi.

Rize'de meydana gelen sel felaketinden sonra sadece CHP milletvekillerinin bölgeye gittiğine işaret eden Kılıçdaroğlu, "Devletten kimse oraya gitmiyor. Havva Tüysüz iç kanama geçiriyor. 13 Temmuz 18 civarında yardım isteniyor. 14 Temmuz 03-04 civarı yardım gidiyor. Ölüyor, sorumlusu kim" ifadelerini kullandı. Fındık fiyatına ilişkin açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "TMO bu yıl fındık satacağım, diyor. 20 ton fındığı 24 liradan satacağım, diyor. 16-17 liradan alıyor, TMO kara geçiyor. 20 ton satacak, 420 tonluk talep geliyor. Fındığa verilecek fiyat 25 liranın altında olamaz bir santim bile. Asil bizi üzen nokta şu. Son 5 yılda kilo başına 11.77 dolar olan fındık bugün 6.35 dolara düştü. Karadenizlilere de seslenmek isterim. Her yıl fındık mevsiminde bu konu tartışılır. ya düşünmüyor musun her yıl neden tartışılır? Bahçe aynı, işçiler aynı. Nasıl oluyor da her yıl tartışılıyor? Maliyet belli, alacağın para belli değil. Şimdi piyasaya TMO fındığı sürüyor, fiyat düşecek. Aslında fındık bahçesine girmeden fiyat açıklanmalı" şeklinde konuştu.

5 gün önce kaybolan Pınar Gültekin'in cansız bedeninin bulunmasına ilişkin Kılıçdaroğlu, "Genç bir kızımız kaybolmuştu. Pınar Gültekin maalesef öldürülerek hayatına son verilmiş. Kadına yönelik şiddet giderek tırmalıyor. Bu konuda kadın, erkek, yaşlı, genç hepimizin duyarlı olması lazım. Kadın için yeri geldiğinde en güzel sözleri söylüyoruz, hakkını hukukunu savunuyoruz ama lafta" diye konuştu.

Kadın dernekleriyle toplantı yaptıklarını hatırlatan Kılıçdaroğlu, kadın derneklerinin taleplerini kendisini ilettiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, "Kadın ile erkeğin eşit olduğu fikrini kabul edin. Her alanda eşit temsil için somut adımlar atın. Şiddeti önlemek yönelik, İstanbul sözleşmesinden imzanın çekilmesi girişimlerinden vazgeçin. Sözleşmeyi ve yasayı uygulayın. Kadınları evde, okulda, sokakta, tüm alanlarda şiddetsiz yaşam sürmek için gerekli şartları oluşturun. Özellikle kız çocuklarını örgün eğitimin dışına iten çocuk yaşta evlendirmelerinin, çocuk işçiliğe yol açan 4+4+4 eğitim sistemine son verin. Kamu ve özel sektör istihdam oranlarındaki kadın erkek eşitliğini sağlayacak pozitif ayrımcılık önlemleri devreye sokun. Çocuk istismarcıların af getirilmesi, nafaka hakkının iki, üç yılla sınırlanması, kadının ev içi emeğinden kaynaklan miras hakkının alıkonulması gibi tartışmalara son verin" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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Kaynak: İHA

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