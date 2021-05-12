Son dakika haber | CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şehit Piyade Teğmen Osman Alp'in ailesine başsağlığı diledi
Edinilen son dakika haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bahar Kalkanı harekat bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen Osman Alp'in ailesine başsağlığı diledi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bahar Kalkanı harekat bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen Osman Alp'in ailesine başsağlığı diledi.
CHP'den yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, şehit Osman Alp'in ailesini telefonla aradı.
Şehit Piyade Teğmen Osman Alp'e Allah'tan rahmet dileyen Kılıçdaroğlu, ailesine de başsağlığı dileklerini iletti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan