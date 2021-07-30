Son dakika haber: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu orman yangınından etkilenen bölgeye gidecek

Gelen son dakika haberine göre Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya ve Muğla'ya giderek orman yangınından etkilenen bölgeleri ziyaret edecek.