Son dakika haber: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu orman yangınından etkilenen bölgeye gidecek
Gelen son dakika haberine göre Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya ve Muğla'ya giderek orman yangınından etkilenen bölgeleri ziyaret edecek.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya ve Muğla'ya giderek orman yangınından etkilenen bölgeleri ziyaret edecek.
Kılıçdaroğlu, Kocaeli Milletvekili Hurşit Güneş'in annesi Nermin Güneş için düzenlenecek cenaze töreninin ardından İstanbul'daki programını iptal ederek sırasıyla Manavgat, Marmaris ve Bodrum'a gidecek.
Kemal Kılıçdaroğlu, orman yangınlarından etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel