Son dakika haber | CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Somali'deki terör saldırısına tepki Açıklaması
02.01.2021 18:09 | Son Güncelleme: 02.01.2021 18:12
Son dakika haberleri... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Somali'deki terör saldırısında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Somali'deki terör saldırısında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabındaki paylaşımında, şunları kaydetti:
"Somali'de yol yapan Türk firmasına ait şantiyeye düzenlenen, masum sivilleri hedef alan alçakça saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralananlara acil şifalar diliyor, terörün her türlüsünü lanetliyorum."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen