Son dakika haber: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan SMA hastası çocuklar için paylaşım Açıklaması

Son dakika haberleri: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Milli Piyango'dan Varlık Fonu'na aktarılan 75 milyon lira, SMA hastası çocuklarımız için kullanılsın.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Milli Piyango'dan Varlık Fonu'na aktarılan 75 milyon lira, SMA hastası çocuklarımız için kullanılsın." paylaşımında bulundu.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabındaki paylaşımında, şunları kaydetti:

"SMA hastası çocuklarımızı ve ailelerini yıllardır oyalıyorsunuz, oysa sosyal devlet sorun çözen devlettir. Kaynak hazır. Gelin, o parayı çocuklarımızın sağlığı için kullanalım. Milli Piyango'dan Varlık Fonu'na aktarılan 75 milyon lira, SMA hastası çocuklarımız için kullanılsın."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen