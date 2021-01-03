Son dakika haber: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan SMA hastası çocuklar için paylaşım Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan SMA hastası çocuklar için paylaşım Açıklaması

03.01.2021 21:31 | Son Güncelleme: 03.01.2021 21:34
Son dakika haber: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan SMA hastası çocuklar için paylaşım Açıklaması

Son dakika haberleri: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Milli Piyango'dan Varlık Fonu'na aktarılan 75 milyon lira, SMA hastası çocuklarımız için kullanılsın.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Milli Piyango'dan Varlık Fonu'na aktarılan 75 milyon lira, SMA hastası çocuklarımız için kullanılsın." paylaşımında bulundu.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabındaki paylaşımında, şunları kaydetti:

"SMA hastası çocuklarımızı ve ailelerini yıllardır oyalıyorsunuz, oysa sosyal devlet sorun çözen devlettir. Kaynak hazır. Gelin, o parayı çocuklarımızın sağlığı için kullanalım. Milli Piyango'dan Varlık Fonu'na aktarılan 75 milyon lira, SMA hastası çocuklarımız için kullanılsın."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Fikri Sağlar Fahrettin Koca Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şevval Sam Demet Akalın Eser Yenenler Cengiz Kurtoğlu
Spor Erol Bulut Fatih Terim Ersun Yanal Abdullah Avcı Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Ocak Kasım Futbolcu Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan SMA hastası çocuklar için paylaşım Açıklaması - Haberler Politika
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.1.2021 21:34:30. #1.14#
title