Son dakika haber | CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan, Akçakale sınır hattında şehit olan askerler için başsağlığı - Haberler
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Son dakika haber | CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan, Akçakale sınır hattında şehit olan askerler için başsağlığı

Son dakika haber | CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan, Akçakale sınır hattında şehit olan askerler için başsağlığı
AA / Harun Kutbe - Haberler | Politika

Son dakika haber... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır hattında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır hattında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Barış Pınarı Bölgesi Gültepe Hudut Karakolu'nda askeri araç geçerken yaşanan patlamada şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

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AA / Harun Kutbe - Son Dakika Haberleri

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