Son dakika haber! CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Saparbekuly'i kabul etti - Haberler
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Son dakika haber! CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Saparbekuly'i kabul etti

Son dakika haber! CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Saparbekuly'i kabul etti
AA / Barış Gündoğan - Haberler | Politika

Son dakika gelişmesine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly'i kabul etti.

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly'i kabul etti.

CHP'den yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, Saparbekuly ile CHP Genel Merkezi'ndeki makamında görüştü.

Kabulde Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz de hazır bulundu.

Son dakika haber! CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Saparbekuly'i kabul etti

Son dakika haber! CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Saparbekuly'i kabul etti

AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Kazakistan, Ankara, Politika, Haber

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