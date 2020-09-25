Son dakika haber: Cezayir ve Ürdün'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
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Son dakika haber: Cezayir ve Ürdün'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

25.09.2020 20:57 | Son Güncelleme: 25.09.2020 21:00
Son dakika haber: Cezayir ve Ürdün'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Son dakika haberleri: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Cezayir'de 1707'ye, Ürdün'de 39'a yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Cezayir'de 1707'ye, Ürdün'de 39'a yükseldi.

Cezayir Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 salgınında 4 kişi daha yaşamını yitirdi ve 175 yeni vaka tespit edildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybı 1707'ye, vaka sayısı da 50 bin 754'e çıktı.

Ülke genelinde Kovid-19 teşhisi konulan 110 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla iyileşen hasta sayısı 35 bin 654'e ulaştı.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan 3 kişinin daha vefat ettiğini ve 620 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Son verilerle toplam can kaybı 39'a, vaka sayısı da 7 bin 211'e yükseldi.

Virüse yakalanan 98 kişinin daha iyileştiği ülkede sağlığına kavuşanların sayısı 4 bin 35'e ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al

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