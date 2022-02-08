Son dakika haber: Cezayir ve Nijeryalı bakanlar "enerji alanında iş birliğini" görüştü - Haberler
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Son dakika haber: Cezayir ve Nijeryalı bakanlar "enerji alanında iş birliğini" görüştü

AA, Ebu Bekir Aşkın - Güncel
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Son dakika haber: Cezayir ve Nijeryalı bakanlar

Son dakika gelişmesine göre Cezayir Enerji ve Maden Bakanı Muhammed Arkab ile Nijerya Petrol Kaynaklarından Sorumlu Devlet Bakanı Timipre Sylva telekonferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi.

Cezayir Enerji ve Maden Bakanı Muhammed Arkab ile Nijerya Petrol Kaynaklarından Sorumlu Devlet Bakanı Timipre Sylva telekonferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi.

Cezayir Enerji ve Maden Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Arkab ve Sylva'nın, "iki ülke arasında enerji alanındaki iş birliği ve ortaklıkların geliştirilmesi" konusunu ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, iki bakanın, Nijerya doğal gazının Nijer ve Cezayir üzerinden Avrupa'ya taşınmasını sağlayacak boru hattı projesi hakkında da fikir alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

Nijeryalı Bakan Sylva, Eylül 2021'de yaptığı açıklamada, Nijerya doğal gazını Cezayir'e taşıyacak boru hattının inşasına başlandığını, projenin bir sonraki aşamada Avrupa'ya kadar uzanacağını ifade etmişti.

AA / Ebu Bekir Aşkın - Güncel

Cezayir, Nijerya, Enerji, Maden, Güncel, Haber

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