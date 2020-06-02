Son dakika haber... Cezayir ordusundan yurt dışına asker göndermeyle ilgili Anayasa değişikliği teklifine destek
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Son dakika haber... Cezayir ordusundan yurt dışına asker göndermeyle ilgili Anayasa değişikliği teklifine destek

Son dakika güncel haberi... Cezayir ordusu, yurt dışına askeri güç gönderilmesine izin verilmesini öngören tartışmalı Anayasa değişikliği teklifini desteklediğini açıkladı.

Son dakika haber... Cezayir ordusundan yurt dışına asker göndermeyle ilgili Anayasa değişikliği teklifine destek
02.06.2020 23:39 | Son Güncelleme: 02.06.2020 23:39

Cezayir ordusu, yurt dışına askeri güç gönderilmesine izin verilmesini öngören tartışmalı Anayasa değişikliği teklifini desteklediğini açıkladı.

Cezayir resmi ajansı APS'nin haberine göre, Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Savunma Bakanlığını ziyaret etti.

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Genelkurmay Başkan Vekili Said Şangariha, yurt dışına askeri güç gönderilmesine izin verilmesini öngören Anayasa değişikliği taslağını desteklediklerini belirtti.

Şangariha, "Ulusal ordunun ülkenin sınırları dışında müdahalesine imkan tanıyan, güçler dengesinin sağlanması, bireysel özgürlükler ve insan haklarıyla ilgili hazırlanan bu taslağı çok değerli buluyoruz." ifadesini kullandı.

Şangariha, taslağın, kanunun hazırlanmasında arzu edilen ulusal mutabakatı sağlamak amacıyla Mecliste tartışmaya sunulmasının, ülkenin yüce makamlarının samimi ve dürüst niyetinin kesin kanıtı olduğunu vurguladı.

Öte yandan, Anayasa taslağını hazırlayan uzman ekibin başkanı Ahmed Larabe, devlet radyosuna verdiği demeçte, yurt dışına asker göndermekle ilgili tasarının, gönderilecek askerlerin sadece barış gücünde görev yapmasıyla sınırlı olduğunu ve gücün askeri müdahalelere katılmayacağını söyledi.

Larabe, "Anayasa'da yapılacak değişiklikle, cumhurbaşkanına barışı koruma operasyonları çerçevesinde ve sadece bu bağlamda yurt dışına asker gönderme yetkisi verilmesi amaçlanıyor." dedi.

Taslağa göre, ülkenin bağımsızlık tarihinden bu yana ilk defa Cezayir ordusunun sınır ötesi operasyonlar gerçekleştirebilmesinin önü açılıyor.

Mevcut Anayasa'nın 29. maddesi Cezayir ordusunun sınır ötesi operasyonlara girişmesini engellerken, taslakta ordunun "Birleşmiş Milletler, Afrika Birliği ve Arap Birliği kararları doğrultusunda sınır ötesi barış tesisi operasyonlarına" katılabileceği yer alıyor. Söz konusu sınır ötesi operasyonlarının, parlamentonun üçte ikisinin onayını alması gerektiği ifade ediliyor.

Anayasa değişikliği taslağı ayrıca, Cezayir'in bağımsızlığını kazandığı 1962'den bu yana ilk defa bir cumhurbaşkanı yardımcılığı makamı oluşturulmasını da içeriyor.

Yeni Anayasa taslağına göre, cumhurbaşkanının görevini yerine getiremeyecek durumda olması, istifa etmesi veya ölüm durumlarında, cumhurbaşkanının görev süresi dolana kadar devlet başkanlığı görevini yürütecek yeni bir cumhurbaşkanlığı yardımcılığı makamı oluşturuluyor.

Cezayir'de Anayasa değişikliği çalışmaları

Cezayir'de kitlesel protestoların tetiklediği ve yıl boyunca köklü değişimlere yol açan olayların ardından Aralık 2019'da gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, adayların tamamı için Anayasa değişikliği ortak vaat olarak öne çıkmıştı.

Cumhurbaşkanı seçilen Abdulmecid Tebbun, Anayasa değişikliğine ilişkin taslağı hazırlamak üzere 15 hukuk uzmanından oluşan bir komite görevlendirmişti.

Cezayir Cumhurbaşkanı Danışmanı Muhammed Lakab, daha önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, taslak metnin önce kamuoyunda tartışılmaya açılacağını belirtmişti, ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu süreç ertelenmişti.

Tebbun da önceki açıklamalarında, Anayasa değişikliği maddelerinin "kapsamlı" olduğunu belirterek, ilgili taraflardan tekliflerin değerlendirilmesinin ardından taslak metnin önce parlamentoya sonra da halkoyuna sunulacağını söylemişti.

Cezayir'de önceki Anayasa değişiklikleri eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın üçüncü dönem cumhurbaşkanı olmasının önünü açmak için 2009 ve 2014 yıllarında gerçekleşmişti.

Buteflika döneminde yapılan bu değişiklikler, cumhurbaşkanlığına yürütme ve yargıda geniş yetkiler tanımasıyla muhalifler tarafından sıkça eleştirilmiş, sistemdeki tıkanıklıkların gerekçeleri arasında gösterilmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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