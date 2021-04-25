Son dakika haber! Cezayir, "Hirak" hareketinin gösterilerinde bombalı eylem düzenleme hazırlığındaki bir hücreyi çökertti
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Son dakika haber! Cezayir, "Hirak" hareketinin gösterilerinde bombalı eylem düzenleme hazırlığındaki bir hücreyi çökertti

Son dakika haber! Cezayir, 'Hirak' hareketinin gösterilerinde bombalı eylem düzenleme hazırlığındaki bir hücreyi çökertti
Anadolu Ajansı / Abderrazak Boulkemh - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Cezayir Savunma Bakanlığı, "Hirak" adı verilen protesto hareketinin yürüyüşleri sırasında bombalı eylem düzenlemeyi planlayan ayrılıkçı "Kabileler Bağımsızlığı" hareketine bağlı bir hücrenin çökertildiğini duyurdu.

Cezayir Savunma Bakanlığı, "Hirak" adı verilen protesto hareketinin yürüyüşleri sırasında bombalı eylem düzenlemeyi planlayan ayrılıkçı "Kabileler Bağımsızlığı" hareketine bağlı bir hücrenin çökertildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yabancı güçler tarafından finanse edilen "Kabileler Bağımsızlığı" hareketine bağlı bir hücrenin istihbarat ekiplerince mart ayı sonlarında çökertildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu hücrenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle verilen bir yıllık aranın ardından geçen şubat ayında yeniden başlayan gösterilerde bombalı eylem hazırlığı içinde olduğu kaydedildi.

Yakalananlardan birinin sorguda, bombalı eylem gerçekleştirmeyi ve bunu, ülkeye yabancı güçlerin müdahalesini çekmek için bir gerekçe olarak kullanmayı planladıklarını itiraf ettiği aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu harekete bağlı unsurların yurt dışında eğitim aldıkları bilgisi verildi.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, 6 Nisan'da, "Hirak" adı verilen protesto hareketinin yürüyüşlerinin "terörizme yakın referanslı yasa dışı hareketlerce" istismar edilmesine müsamaha gösterilmeyeceğini söylemişti.

Ülkede ayrılıkçı kavramı çoğunlukla liderleri Fransa'da olan ve Amaziglerin yaşadığı illerin bağımsızlığını talep eden "Kabileler Bağımsızlığı" hareketi için kullanılıyor.

Cezayir'deki halk hareketinin gösterilerine "Kabileler Bağımsızlığı" hareketinin üyeleri ve destekçileri de katılıyor.

Cezayir'de eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 20 yıllık iktidarının sonunu getiren Hirak protesto hareketi, "rejimde köklü değişim" talebiyle 22 Şubat 2019'da gösterilerine başlamıştı.

Buteflika sonrası da gösteriler devam etmiş ancak gerek yönetimin uyguladığı baskı gerekse dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eylemler Mart 2020'de sonlandırılmıştı.

Eylemlerin ikinci yılına rastlayan 22 Şubat'ta başkent Cezayir ve birçok ilde gösteriler yeniden başlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abderrazak Boulkemh

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