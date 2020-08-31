Son dakika haber | Cezayir Dışişleri Bakanı, Türkiye'ye geliyor
Son dakika haberleri... CEZAYİR Dışişleri Bakanı Sabri Boukadoum, yarın Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.
31.08.2020 10:20 | Son Güncelleme: 31.08.2020 10:20
CEZAYİR Dışişleri Bakanı Sabri Boukadoum, yarın Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Boukadoum, 1 Eylül 2020 tarihinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Görüşmelerde, Türkiye-Cezayir ilişkilerinin tüm veçheleriyle ele alınması, ayrıca güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.
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Kaynak: DHA