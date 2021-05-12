Son dakika haber... Cezayir Dışişleri Bakanı, Filistin'e saldırıların durdurulması çabaları için Çavuşoğlu'na teşekkür etti
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Son dakika haber... Cezayir Dışişleri Bakanı, Filistin'e saldırıların durdurulması çabaları için Çavuşoğlu'na teşekkür etti

Son dakika haber... Cezayir Dışişleri Bakanı, Filistin'e saldırıların durdurulması çabaları için Çavuşoğlu'na teşekkür etti
Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum, Filistin'e yönelik saldırıların durdurulması yönündeki çabaları için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkürlerini sundu.

Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum, Filistin'e yönelik saldırıların durdurulması yönündeki çabaları için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkürlerini sundu.

Dışişleri Bakanı Bukadum, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından Twitter hesabından açıklama yaptı.

Bukadum, mesajında, "Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na Filistin'de kardeşlerimize yönelik saldırıların durdurulması çağrısı ve bu yöndeki koordinasyon çalışmaları için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan'ı dün ziyaret eden Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, mevkidaşı Faysal bin Ferhan Al ??Suud ile görüşmüştü.

Çavuşoğlu görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, bayramdan sonra düzenlenmesi planlanan İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları toplantısında ve olağanüstü toplanacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda İsrail'in saldırıları karşısında Filistin halkı için atılacak adımların ele alınacağını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak

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