Son dakika haber! Cezayir'de sel felaketinde ölenlerin sayısı 10'a yükseldi
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Son dakika haber! Cezayir'de sel felaketinde ölenlerin sayısı 10'a yükseldi

10.03.2021 19:13 | Son Güncelleme: 10.03.2021 19:24
Son dakika haber! Cezayir'de sel felaketinde ölenlerin sayısı 10'a yükseldi

Son dakika haberlerine göre Cezayir'in batısında yer alan Şelf ilindeki sel felaketi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a yükseldiği bildirildi.

Cezayir'in batısında yer alan Şelf ilindeki sel felaketi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a yükseldiği bildirildi.

Sivil Savunma Biriminden yapılan yazılı açıklamada, sağanak yağışların yol açtığı sel nedeniyle sürüklenen bir araçta bulunan baba ve 3 çocuğunun hayatını kaybettiği belirtildi.

Şarki Vehbiye isimli 11 yaşındaki kız çocuğunun cansız bedeninin söz konusu araçtan 4 kilometre uzakta bulunduğu kaydedilen açıklamada, bununla birlikte sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a yükseldiği ifade edildi.

Şelf ilinde cumartesi günü etkili olan sağanak sele neden olmuştu. Sivil Savunma Birimi 1'i çocuk 6 kişinin sele kapılarak hayatını kaybettiği açıklamış, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtilmişti.

Son dönemde kuraklık nedeniyle barajlarındaki su miktarı kritik seviyeye gerileyen Cezayir'in tüm camilerinde yağmur duası edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Safiye Karabacak

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