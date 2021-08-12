Son dakika haber... Cezayir'de 16 kentte 92 orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
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Son dakika haber... Cezayir'de 16 kentte 92 orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

Son dakika haber... Cezayir'de 16 kentte 92 orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Cezayir'de 16 kentte çıkan 92 orman yangınının söndürülmesi için çalışmalar sürerken, yangınların sabotaj sonucu çıktığına dair kanıtlar olduğu belirtildi.

Cezayir'de 16 kentte çıkan 92 orman yangınının söndürülmesi için çalışmalar sürerken, yangınların sabotaj sonucu çıktığına dair kanıtlar olduğu belirtildi.

Cezayir'in Tizi Vizu vilayetinde 37, Et-Tarif'te 15, Cicel'de 8, Bicaye'de 11, Suk Ahras'ta 4, Buleyde, Annabe, Galma, Skikda, Ayn ed-Defla ve Eş-Şelf'te 2'şer, Ummul Bevaki, El-Buveyra, Tebessa, Setif ve Bumerdas kentlerinde de birer yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Cezayir Sivil Savunma Biriminin Twitter hesabından yapılan açıklamada, itfaiye ekiplerinin 16 kentteki 92 yangını söndürmek için çalıştığı ifade edildi.

Başkent Cezayir'deki Uluslararası Huari Bumedyen Havaalanı'ndan ismini vermek istemeyen bir yetkili ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangınlarla mücadele için Avrupa Birliğinden (AB) kiralanan iki uçağın öğleden sonra havaalanına ulaştığını aktardı.

Sosyal medyada uçağın havaalanına ulaştığı ana dair görüntüler yer aldı.

Yangınlarda sabotaj bulgusu

Öte yandan, Başbakan Eymen bin Abdurrahman, Tizi Vizu kentine gerçekleştirdiği ziyarette basına yaptığı açıklamada, yerel kurumların elinde, yangınların sabotaj sonucu çıktığına dair kanıtlar olduğunu söyledi.

Cezayir'de çıkan yangınlarda şu ana kadar 28'i asker 41'i sivil olmak üzere 69 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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