Son dakika haber: Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Buteflika rejiminin partisine üyeliğini dondurdu
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Son dakika haber: Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Buteflika rejiminin partisine üyeliğini dondurdu

Son dakika haberlerine göre Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un, Buteflika rejiminin partisi Ulusal Kurtuluş Cephesine (FLN) üyeliğini dondurduğu bildirildi.

Son dakika haber: Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Buteflika rejiminin partisine üyeliğini dondurdu
02.06.2020 04:35 | Son Güncelleme: 02.06.2020 04:35

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un, Buteflika rejiminin partisi Ulusal Kurtuluş Cephesine (FLN) üyeliğini dondurduğu bildirildi.

Cumhurbaşkanlı Sözcüsü Muhammed es-Said, yerel basında, Tebbun'un, "geçen yılki gösteriler nedeniyle istifa etmek zorunda kalan Abdulaziz Buteflika'nın partisine üye olduğu" yönündeki haberlerin ardından açıklama yaptı.

Cezayir haber ajansı APS'ye konuşan Said, "Tebbun'un tüm Cezayirlilerin cumhurbaşkanı olduğunu, bu nedenle de hiçbir siyasi partiyle örgütsel bağının bulunmadığını ve FLN Merkez Komitesi üyeliğini de dondurduğunu" ifade etti.

Said, Tebbun'un ayrıca 12 Aralık'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de partiden aday olmadığını hatırlattı.

Cezayir kamuoyunda "rejimin partisi" olarak adlandırılan ve bugüne kadar iktidara gelen tüm cumhurbaşkanlarının üyesi olduğu FLN, cumhurbaşkanlığı seçiminde İzzeddin Meyhubi'ye destek vermişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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