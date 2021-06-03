Son dakika haber: CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKTI; ANNESİNİ DÖVÜP, POLİSLERE BIÇAK ÇEKTİ
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Son dakika haber: CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKTI; ANNESİNİ DÖVÜP, POLİSLERE BIÇAK ÇEKTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... SAMSUN'da, cezaevinden izinli çıkan O.S. (35), annesi S.S.'yi döverek, evin eşyalarını dağıttı.

SAMSUN'da, cezaevinden izinli çıkan O.S. (35), annesi S.S.'yi döverek, evin eşyalarını dağıttı. Kömürlüğe saklanan O.S., ihbarla gelen polislere de bıçak çekti. Oğlu gözaltına alınan S.S., Beni ölümle tehdit ediyor dedi.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında, İlkadım ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Cezaevinden izinli çıkan ve eve alkollü olarak gelen O.S., bilinmeyen nedenle annesi S.S.'ye bağırmaya başladı. Annesini dövüp, evdeki eşyaları dağıtan S.S., ihbar üzerine gelen polis ekibini görünce apartmanın kömürlüğüne saklandı. Polislere bıçak çeken O.S., ekipler tarafından etkisiz hale getirilerek, gözaltına alındı. O.S., geçirildiği sağlık kontrolünün ardından Aile İçi Şiddet Bürosu'na teslim edildi.

Oğlunun kendisine sürekli kötü davrandığını söyleyen S.S. ise Oğlum beni ölümle tehdit ediyor. Her zaman böyle, evde kırılmadık eşya kalmadı dedi.

Son dakika haber: CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKTI; ANNESİNİ DÖVÜP, POLİSLERE BIÇAK ÇEKTİ
Son dakika haber: CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKTI; ANNESİNİ DÖVÜP, POLİSLERE BIÇAK ÇEKTİ
Son dakika haber: CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKTI; ANNESİNİ DÖVÜP, POLİSLERE BIÇAK ÇEKTİ
Son dakika haber: CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKTI; ANNESİNİ DÖVÜP, POLİSLERE BIÇAK ÇEKTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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