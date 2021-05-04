Son dakika haber: Cezaevinden izinli çıkan şahıs uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı
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Son dakika haber: Cezaevinden izinli çıkan şahıs uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

Son dakika haber: Cezaevinden izinli çıkan şahıs uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Samsun'da cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen bir kişi jandarmanın takibi sonucu uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı.

Samsun'da cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen bir kişi jandarmanın takibi sonucu uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Balaç Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda cezaevinden izinli olarak çıkan A.K.'nin (33) "uyuşturucu madde ticareti yaptığı" bilgisinin alınması üzerine bölgede çalışma başlatıldı. A.K., KOM Şube Müdürlüğü ile Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin takibi sonucu yol üzerinde durduruldu. Yapılan aramada yere atılmış halde 40 gram metamefetatin maddesi ele geçirildi. Aynı yerde bulunan F.A.'nın (38) üzerinde 5 gram kubar esrar maddesi elde edildi. Olayın devamında bir evde yapılan aramada A.O.(35) ve F.E.'nin(36) bulunduğu ikamette yapılan aramada 2 ayrı paket halinde toplam 4 gram metamfetamin maddesi, 3 gram kubar esrar maddesi ve uyuşturucu kullanımında kullanılan aparatlar ele geçirildi. İfadesi alınan 3 kişi serbest bırakılırken, A.K. ise "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Son dakika haber: Cezaevinden izinli çıkan şahıs uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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