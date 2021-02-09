Son dakika haber! Cezaevinden denetimli serbestlikle çıktı, kovalamaca sonucu yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber! Cezaevinden denetimli serbestlikle çıktı, kovalamaca sonucu yakalandı

09.02.2021 08:45 | Son Güncelleme: 09.02.2021 08:49
Son dakika haber! Cezaevinden denetimli serbestlikle çıktı, kovalamaca sonucu yakalandı

Son dakika haberler: BURSA'da sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim yapan polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan Sercan K.(23) yarım saatlik kovalamacanın ardından bir evin merdiven boşluğunda saklanmaya çalışırken yakalandı.

BURSA'da sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim yapan polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan Sercan K.(23) yarım saatlik kovalamacanın ardından bir evin merdiven boşluğunda saklanmaya çalışırken yakalandı. Denetimli serbestlikle cezaevinden çıktığı öğrenilen Sercan K. gözaltına alınırken 3 bin 150 TL cezai işlem uygulandı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi, Gaziakdemir Mahallesi, 2. Cenk Sokak'ta meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uygulama yapan Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, cadde üzerinde yürüyen Sercan K.'yı şüphe üzerine durdurmak istedi. Ancak ihtara uymayan Sercan K. ekiplerden koşarak kaçmaya başladı. Bölgeye takviye ekip isteyen polisler de şüphelinin peşine düştü. Ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalışan Sercan K. ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Şüphelinin, 2. Sakalar sokağa girdiğini gören ekipler bölgede arama çalışması başlatırken şüphelinin bir evin merdivenlerinden çıkarak kaçmaya çalışması an be an kaydedildi.

CEZAEVİNDEN DENETİMLİ SERBESTLİK İLE ÇIKMIŞ

Arama çalışmasını sürdüren ekipler Sercan K.'yı bir evin merdiven boşluğunda saklanırken kıskıvrak yakaladı. Sokağa çıkma kısıtlamasında ceza almamak için kaçtığı öğrenilen şüphelinin cezaevinden denetimli serbestlik ile çıktığı öğrenildi. Gözaltına alınan Sercan K.'ya sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150 TL cezai işlem uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Angela Merkel Pervin Buldan Devlet Bahçeli Leyla Şahin Usta
Magazin Ezgi Mola Buse Varol Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Erol Bulut Ozan Tufan Ersun Yanal Hakan Kutlu
Tüm Haberler İzmir İstifa Fırtına Twitter
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Cezaevinden denetimli serbestlikle çıktı, kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.2.2021 08:52:34. #1.14#
title