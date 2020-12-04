Son dakika haber! Cezaevindeki PKK'lılara finansal destek sağlayanlara operasyon: 3 gözaltı
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Son dakika haber! Cezaevindeki PKK'lılara finansal destek sağlayanlara operasyon: 3 gözaltı

04.12.2020 08:50 | Son Güncelleme: 04.12.2020 08:53
Son dakika haber! Cezaevindeki PKK'lılara finansal destek sağlayanlara operasyon: 3 gözaltı

Son dakika haberler... KAHRAMANMARAŞ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Mersin'de yapılan operasyonda, cezaevlerindeki terör örgütü PKK üyelerine finansal destek sağladığı öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.

KAHRAMANMARAŞ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Mersin'de yapılan operasyonda, cezaevlerindeki terör örgütü PKK üyelerine finansal destek sağladığı öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'taki cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlü PKK'lılara finansal destek sağlandığı iddiasıyla Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 4 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesi üzerine Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen Salı günü Mersin'de 4 ayrı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda C.E., V.T. ve D.T. yakalanarak gözaltına alındı.Kahramanmaraş'a getirilen şüpheliler, jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. 3 kişi, çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Adresinde bulunamayan bir şüphelinin yakalanması için de çalışmaların devam ettiği belirtildi.


Son dakika haber! Cezaevindeki PKK'lılara finansal destek sağlayanlara operasyon: 3 gözaltı
Son dakika haber! Cezaevindeki PKK'lılara finansal destek sağlayanlara operasyon: 3 gözaltı
Son dakika haber! Cezaevindeki PKK'lılara finansal destek sağlayanlara operasyon: 3 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

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