Son dakika haber! Cezaevi firarisi FETÖ/PDY üyesi hükümlü Yalova'da yakalandı
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Son dakika haber! Cezaevi firarisi FETÖ/PDY üyesi hükümlü Yalova'da yakalandı

15.11.2020 15:13 | Son Güncelleme: 15.11.2020 15:16
Son dakika haber! Cezaevi firarisi FETÖ/PDY üyesi hükümlü Yalova'da yakalandı

Son dakika habere göre Yalova'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliğinden tutuklu bulunduğu Kocaeli'deki cezaevinden firar eden yurt dışına kaçma hazırlığındaki hükümlü yakalandı.

Yalova'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliğinden tutuklu bulunduğu Kocaeli'deki cezaevinden firar eden yurt dışına kaçma hazırlığındaki hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, FETÖ/PDY üyeliğinden tutuklu bulunduğu Kandıra Cezaevinden ekim ayında firar eden T.E'nin yakalanması için operasyon başlattı.

Ekipler, FETÖ üyeleri ve ailelerini sahte belgeler düzenleyerek Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurt dışına kaçıran suç örgütünün organizatörlüğünü yaptığı ileri sürülen T.E'yi yakalamak için Çiftlikköy ilçesindeki evi takibe aldı.

Eve düzenlenen operasyonda 23 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan yurt dışına kaçma hazırlığındaki firari hükümlü T.E. yakalandı.

Evde yapılan aramada bulunan çok sayıda dijital malzemeye el konuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız

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