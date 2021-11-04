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Son dakika haber! Çevreci gösteriye polis müdahalesi

AA / Zuhal Demirci - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Protestocuların ana caddeye oturup ellerini yola yapıştırmaları Güvenlik güçlerinin çevre emniyeti alması Güvenlik görevlilerinin göstericileri ikna çabası Göstericilere tıbbi tedbirler alınarak müdahale edilmesi -Protestocu gruptan bir kişinin açıklamaları İngiltere'nin başkenti Londra'da...

Protestocuların ana caddeye oturup ellerini yola yapıştırmaları

Güvenlik güçlerinin çevre emniyeti alması

Güvenlik görevlilerinin göstericileri ikna çabası

Göstericilere tıbbi tedbirler alınarak müdahale edilmesi

-Protestocu gruptan bir kişinin açıklamaları İngiltere'nin başkenti Londra'da çevreci aktivist grup Insulate Britain üyeleri, parlamentoya giden sokak ve caddeleri kapattı. Protestocular, kendilerini yollara yapıştırarak hükümetin iklim değişikliği konusunda daha ciddi adımlar atması çağrısında bulundu. Polis göstericilerden bazılarını gözaltına aldı.

Son dakika haber! Çevreci gösteriye polis müdahalesi

Son dakika haber! Çevreci gösteriye polis müdahalesi

Son dakika haber! Çevreci gösteriye polis müdahalesi

AA / Zuhal Demirci - Son Dakika Haberleri
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