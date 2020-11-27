Son dakika haber! Çevre ve Şehircilik ile Kültür ve Turizm bakanları Samsun'a gelecek
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Son dakika haber! Çevre ve Şehircilik ile Kültür ve Turizm bakanları Samsun'a gelecek

27.11.2020 16:51 | Son Güncelleme: 27.11.2020 16:55
Son dakika haber! Çevre ve Şehircilik ile Kültür ve Turizm bakanları Samsun'a gelecek

Gelen son dakika haberine göre AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un hafta sonu Samsun'a geleceklerini bildirdi.

AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un hafta sonu Samsun'a geleceklerini bildirdi.

Aksu, yaptığı yazılı açıklamada, Samsun'un bu hafta sonu önemli konukları olacağını belirtti.

Samsun'a yatırımların devam ettiğini aktaran Aksu, şunları kaydetti:

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"Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'un ilimize ziyareti cumartesi günü gerçekleşecek. Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy ise pazar günü şehrimizde olacak. Hem cumartesi hem de pazar günü temel atma ve açılış programlarının yanı sıra incelemelerde bulunacaklar. Bunların yanı sıra her iki bakanımız, belediye başkanlarımız ile ilçelerimiz üzerinde değerlendirmelerde bulunacaklar. Samsun, hizmet noktasında çok katkı alan bir şehir. Tamamlanan, devam eden ve proje aşamasında olan yatırımlar var. Şehrimizi her alanda daha güzel noktaya taşımak için tüm enerjimizle çalışıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

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