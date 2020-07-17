Son dakika haber: Çevre ve Şehircilik Bakanlığında 15 Temmuz anma programı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber: Çevre ve Şehircilik Bakanlığında 15 Temmuz anma programı

Gelen son dakika haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, "15 Temmuz sonrasında birlik ve beraberlik içinde, her türlü hainliklere, düşman istilasına karşı beraber olduk. Öldük, yaralandık ama hem devleti hem bu vatanı hainlere bırakmadık.

Son dakika haber: Çevre ve Şehircilik Bakanlığında 15 Temmuz anma programı
17.07.2020 15:21 | Son Güncelleme: 17.07.2020 15:21

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, "15 Temmuz sonrasında birlik ve beraberlik içinde, her türlü hainliklere, düşman istilasına karşı beraber olduk. Öldük, yaralandık ama hem devleti hem bu vatanı hainlere bırakmadık. Bu demek oluyor ki bundan sonra bu birliğe, kardeşliğe her zaman ihtiyacımız var." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Konferans Salonu'nda "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinliği" düzenlendi.

15 Temmuz şehitleri için saygı duruşunda bulunulan ve İstiklal Marşı okunarak başlanan programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve sela okundu.

Programda konuşan Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Demirtaş, sözlerine dün Van'da keşif uçağının düşmesiyle şehit olan emniyet mensuplarına Allah'tan rahmet dileyerek başladı.

15 Temmuz hain darbe kalkışmasına karşı milli bir direniş sergilendiğini ifade eden Demirtaş, "15 Temmuz'dan sonraki süreci hafızamızda canlandırırsak şunu da göreceğiz; evet bu millet kalkışmayı canı pahasına engelledi ama 15 Temmuz aynı zamanda bu milletin yeniden diriliş günü olarak anılacak." diye konuştu.

15 Temmuz'un ardından hain FETÖ subaylarının atılmasıyla "Ordunun generalleri ayrıldı, artık terörle mücadele edemez durumdayız" diyerek tezvirat yapıldığını hatırlatan Demirtaş, "Fakat aslında hem ordumuz hem devletimiz, kene gibi yapışmış, art niyetli ve ipleri okyanus ötesinde olan bir yapının kontrolünden de kurtulmuş oldu. FETÖ yapılanmasından kurtulduktan sonra hep beraber görüyoruz ki, ordumuz şahlandı, teknolojik olarak savunma sanayisinde çok iyi bir duruma geldi." dedi.

Demirtaş, 15 Temmuz gecesi Allah'ın lütfu ve keremiyle milletin bu ihanete yer vermeyeceğini bütün dünyaya gösterdiğini ifade ederek, 15 Temmuz direnişinden alınacak çok önemli derslerin olduğunu söyledi.

Bakan Yardımcısı Demirtaş, "15 Temmuz sonrasında bütün yüklerimizden ari olarak, birlik ve beraberlik içinde, her türlü hainliklere, düşman istilasına karşı beraber olduk. Öldük, yaralandık ama hem devleti hem bu vatanı hainlere bırakmadık. Bu demek oluyor ki bundan sonra bu birliğe, kardeşliğe her zaman ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

"Çok uyanık olmamız lazım"

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver de yaptığı konuşmada, "Bizler büyük bir milletiz. Bizim tarihimiz dünya tarihinden alınsa, bir dünya tarihi yazılamayacak kadar büyük bir milletiz." ifadelerini kullandı.

Tarihte pek çok ihanet yaşandığını fakat hiçbirinin 15 Temmuz ihaneti kadar acı, yaralayıcı ve parçalayıcı olmadığını vurgulayan Suver, "Allah bir daha 15 Temmuz yaşatmasın, diye duamızı ettik, fakat çok uyanık olmamız lazım. Bu tür oluşumlar yeniden karşımıza çıkabilir." dedi.

"15 Temmuz en büyük gururu nasip etti"

15 Temmuz gazisi Taha Bilgin de konuşmasında, 15 Temmuz hain darbe girişimi yaşandığında 22 yaşında olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın bunu bir kalkışma olarak değerlendirdiklerini gördükten sonra arkadaşlarıyla Külliye'ye doğru hareket ettiklerini anlatan Bilgin, "Külliye'ye gitmemizin tehlikeli olduğu gerekçesiyle bize yol vermeyen polislere, Sayın Cumhurbaşkanımızın bir sözüyle karşılık verdik. Cumhurbaşkanımız her zaman 'Öleceksek bir kere ölelim, adam gibi ölelim' diyordu. Adam gibi ölme sırasının bizde olduğunu düşünüp, Jandarma Genel Komutanlığı önüne gittik." şeklinde konuştu.

Burada bir helikopterin üzerlerine ateş açması sonucu şarapnel parçalarının başına ve vücuduna isabet ettiğini anlatan Bilgin, "15 Temmuz bana birçok miras bıraktı. Sol kulağımı ve alt görme alanımı kaybettim. Ama 15 Temmuz bana bugüne kadar yaşayabileceğim en büyük gururu, gazilik unvanını da nasip etti." dedi.

Ayasofya Camisi'nin ibadete açılmasına da değinen Bilgin, bu kararı büyük bir sevinçle karşıladığını belirterek, "4 yıldır şehadeti kaçırdığım için üzülüyordum. Son bir aydır ise Ayasofya'nın açılışına şahit olduğum için seviniyorum." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz şehitlerinin yakınları ve gazilerin katıldığı programda, salondaki katılımcılar arasındaki boş koltuklarda 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları yer aldı.

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" konulu film gösteriminin yapıldığı programda, Anadolu Ajansı foto muhabirlerinin 15 Temmuz'da çektikleri fotoğraflar da sergilendi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım Magazin
Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı Dünya
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı
5 yıldır kira ödemediği evden çıkarılırken polisleri tehdit etti 3. Sayfa
5 yıldır kira ödemediği evden çıkarılırken polisleri tehdit etti
Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar Magazin
Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar
AK Partili ilçe başkanı, şehit mezarı ziyaretinde çekilen fotoğrafta CHP'li başkanın yüzünü buzladı Politika
AK Partili ilçe başkanı, şehit mezarı ziyaretinde çekilen fotoğrafta CHP'li başkanın yüzünü buzladı
Balıkçıların caretta caretta sandığı cisim erkek cansız bedeni çıktı 3. Sayfa
Balıkçıların caretta caretta sandığı cisim erkek cansız bedeni çıktı
Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm
Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm
Azeri milletvekili Ermenilerin hain planını deşifre etti: Azerbaycan ile Türkiye'yi birleştiren noktayı her an vurabilirler
Azeri milletvekili Ermenilerin hain planını deşifre etti: Azerbaycan ile Türkiye'yi birleştiren noktayı her an vurabilirler
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
Darbedilerek yol kenarına atılan baygın kadını vatandaşlar buldu
Darbedilerek yol kenarına atılan baygın kadını vatandaşlar buldu
Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir
Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir
Özel harekatçı olmak için dövmelerini sildirmeye giden gencin cildi çürümeye başladı
Özel harekatçı olmak için dövmelerini sildirmeye giden gencin cildi çürümeye başladı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kurban Bayramı için sokağa çıkma kısıtlaması gündemimizde yok
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kurban Bayramı için sokağa çıkma kısıtlaması gündemimizde yok
'15 Temmuz gecesi tehdit edildim' diyen müezzinin gazilik unvanı müracaatı reddedildi
"15 Temmuz gecesi tehdit edildim" diyen müezzinin gazilik unvanı müracaatı reddedildi
Son 10 yılın en büyük banka dolandırıcılığı: 1.5 milyarlık organize vurgun
Son 10 yılın en büyük banka dolandırıcılığı: 1.5 milyarlık organize vurgun
Saldırgan genç kız, iskelede tartıştığı kadına uçan tekme attı
Saldırgan genç kız, iskelede tartıştığı kadına uçan tekme attı
Gareth Bale'ın şampiyonluk kutlamalarındaki isteksiz tavrı, Real Madrid taraftarlarını kızdırdı
Gareth Bale'ın şampiyonluk kutlamalarındaki isteksiz tavrı, Real Madrid taraftarlarını kızdırdı
Hande Erçel-Murat Dalkılıç ayrılığından sonra Merve Boluğur'dan manidar sözler
Hande Erçel-Murat Dalkılıç ayrılığından sonra Merve Boluğur'dan manidar sözler
Genelev kraliçesi Matild Manukyan'ın saymakla bitmeyen mirasında mahkemeye yeni başvuru
Genelev kraliçesi Matild Manukyan'ın saymakla bitmeyen mirasında mahkemeye yeni başvuru
Elazığ depremini bilen Naci Görür: İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz
Elazığ depremini bilen Naci Görür: İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz
Boris Johnson, İngiltere'de maçlara ekim ayından itibaren seyirci alınabileceğini söyledi
Boris Johnson, İngiltere'de maçlara ekim ayından itibaren seyirci alınabileceğini söyledi
Sunucu Aslı Turanlı, 1650 TL'lik maske takıyor
Sunucu Aslı Turanlı, 1650 TL'lik maske takıyor
FBI Twitter'ın hacklenmesi hakkında soruşturma başlattı
FBI Twitter'ın hacklenmesi hakkında soruşturma başlattı
Ispartalı avukat, TFF'ye 32 TL'lik manevi tazminat davası açtı
Ispartalı avukat, TFF'ye 32 TL'lik manevi tazminat davası açtı
Didem Soydan'dan kız arkadaşıyla güneşlendiği fotoğrafa ilginç not: Mutlu eş, mutlu hayat
Didem Soydan'dan kız arkadaşıyla güneşlendiği fotoğrafa ilginç not: Mutlu eş, mutlu hayat
Doğum sırasında ters gelen bebeğin kafası koptu ve anne rahminde kaldı
Doğum sırasında ters gelen bebeğin kafası koptu ve anne rahminde kaldı
Mucize Doktor'un Açelya'sından çarpıcı itiraf: Üniversite yıllarımda metrobüste tacize uğradım
Mucize Doktor'un Açelya'sından çarpıcı itiraf: Üniversite yıllarımda metrobüste tacize uğradım
Emre Belözoğlu, Ömer Bayram'ı Fenerbahçe'ye çağırdı: Serbest kaldığın an kapımız açık
Emre Belözoğlu, Ömer Bayram'ı Fenerbahçe'ye çağırdı: Serbest kaldığın an kapımız açık
Karantina günlerini yeni projeler hazırlayarak geçiren Asena, seyircilerin karşısına çıkıyor
Karantina günlerini yeni projeler hazırlayarak geçiren Asena, seyircilerin karşısına çıkıyor
Freni patlayan yolcu otobüsü dehşet saçtı: 8 yaralı
Freni patlayan yolcu otobüsü dehşet saçtı: 8 yaralı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fatih Sultan Hüseyin Filiz Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Dilan Çıtak Cansu Tosun Selçuk Yöntem İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Adem Büyük Fatih Terim Gökhan Gönül Sergen Yalçın
Daha Fazla Tbmm Adana Beşiktaş İngiltere
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Çevre ve Şehircilik Bakanlığında 15 Temmuz anma programı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.7.2020 15:25:46. #1.15#
title